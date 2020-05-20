收到退市通知的瑞幸咖啡周三复牌后或面临猛烈抛售

瑞幸咖啡遭受重创的股票周三面临新一轮抛售，此前纳斯达克表示计划让该股退市。该公司股票一度受市场青睐，但上个月爆出的会计造假丑闻让投资者震惊。

这家中国咖啡连锁企业的股票自4月初暴跌逾80%以来一直停牌，并将于纽约时间07：00复牌。瑞幸周二在一份公告中宣布纳斯达克有意让该公司退市，称该公司股票将继续留在交易所，等待上诉听证会结果。

在披露高管伪造约3.1亿美元销售额后，试图从该丑闻中摆脱出来的瑞幸咖啡已经面临诸多麻烦。而退市的前景可能会触发剩余的投资者慌忙离场，成为该公司面临的又一个挑战。包括瑞信、摩根士丹利和高盛在内的银行在瑞幸咖啡都存在权益，因此前它们因瑞幸咖啡董事长的保证金贷款而对股票采取了强制执行措施。

“除了抛售股票，我看不出投资者还有什么其他办法，”Frontsea Asset Management Co.驻深圳的基金经理Hou Anyang表示。

瑞幸咖啡董事长陆正耀在声明中表示，在公司发布内部会计调查的最终结果之前纳斯达克就发出退市通知，他对此深感失望。

“公司也已根据阶段性调查结果，第一时间处理相关责任人、重组董事会、更新管理层、积极进行整改，”陆正耀说。

“我的风格可能太激进，企业跑的太快，也导致很多问题，”陆正耀继续说道。“但我绝不是以‘概念做局’去欺骗投资人，我是真心想把企业做大做好，为社会创造价值。”

瑞幸咖啡的一位代表拒绝就股价发表评论。根据4月6日的收盘价计算，该公司的市值约为11亿美元。

虽然瑞幸咖啡的门店仍在运营，该公司仍在开设新门店，但作为多机构对其财务状况展开调查的一部分，有关部门的工作人员到该公司在中国的办公室进行调查。瑞幸咖啡上周解雇了CEO和其他高管。

纳斯达克在给瑞幸咖啡的退市通知中提到了“公司披露的虚假交易所引发的公众利益担忧”，以及“过去未能公开披露重大信息”。

陆正耀创办的神州租车周三在香港市场一度下跌3.8%，该股受瑞幸咖啡丑闻影响已经大跌。据彭博汇编的价格数据，其美元债券则基本保持不变，瑞幸咖啡的可转换债券也基本保持不变。

预期瑞幸咖啡股票周三出现的抛售潮可能也会波及其他在美国上市的中国公司，不过其中一些跌势可能会带来买入的机会，中阅资本管理股份公司总经理孙建波表示。

“作为一家将在美国市场退市的中国公司，瑞幸咖啡的股票对美国投资者来说将几乎一文不值，”孙建波说。“这也会给其他中资公司ADR带来人气冲击，但可能为一些投资者创造逢低买进机会。”