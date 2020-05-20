瑞幸咖啡复牌，盘前大跌50%

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IT之家5月20日消息，瑞幸咖啡今日在纳斯达克恢复交易，盘前大跌近50%。
瑞幸咖啡昨日公告称，已在5月15日收到纳斯达克交易所的退市通知。公司计划要求举行听证会，在听证会召开前，将继续在纳斯达克上市。
IT之家了解到，瑞幸咖啡在今年二月被曝财务造假，而瑞幸在随后也承认了这一事件，4月7日，纳斯达克停止了瑞幸咖啡的交易，直到今晚19：00，瑞幸才得以复牌，然而开盘前大跌近50%，随后收窄至20%左右。
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