SpaceX月底发射载人火箭，揭秘担此重任的两名宇航员

北京时间5月21日早间消息，据外媒报道，美国宇航局（NASA）宇航员鲍勃·本肯（Bob Behnken）和道格·赫尔利（Doug Hurley）即将成为近十年来最大的太空飞行事件的主角，他们将完成SpaceX载人龙飞船的首次飞行。多年来，他们一直期待着这一刻的到来，想象着人们在佛罗里达州的海滩上摩肩接踵、仰望着他们升入天空。

去年，赫尔利收到了来自亲朋好友的短信，“每个人都急切地想知道，‘什么时候去太空呀？’，‘你会被选中去太空吗？’这很有趣，与在哈萨克斯坦发射相比，更多的人会来佛罗里达观看发射。”

而如今，由于新型冠状病毒疫情仍在美国肆虐，观看载人龙的发射可能会与预期的非常不同。由于NASA呼吁人们在家中通过直播观看发射，所以他们所想象的那种人头攒动并不会成为现实，但两位宇航员也希望人们不要聚集、留在家中。

赫尔利在本月的一次新闻发布会上表示：“新型冠状病毒的大流行使得我们的家人和朋友将无法在肯尼迪（佛罗里达州航天中心）观看这次发射，但就目前的环境而言，这显然是正确的做法。”

尽管气氛会有所不同，但老战友赫尔利和本肯仍将在5月27日登上载人龙飞船、携手创造历史。他们将成为SpaceX公司发射进入太空的第一批乘客，也是自2011年航天飞机项目结束以来，第一批从美国本土发射进入航天轨道的人。近十年来，NASA的所有宇航员都必须乘坐俄罗斯火箭于哈萨克斯坦发射升空。此次借由与美国宇航局的合作，SpaceX载人龙飞船将再次搭载宇航员从佛罗里达州升空，首先就是赫尔利和本肯。

今天下午，本肯和赫尔利将在佛罗里达州卡纳维拉尔角（Cape Canaveral）海岸着陆。一个星期后，他们将登上载人龙飞船，飞往国际空间站。自从NASA在2018年指派他们执行这项任务以来，这对搭档就一直在为这一刻做准备。为了训练，他们从位于休斯敦的美国宇航局约翰逊航天中心附近的家中往返于SpaceX在加利福尼亚州霍桑（Hawthorne）的总部。两人此前都曾两度乘坐航天飞机完成飞行任务，并在太空中共同度过了近1400个小时。

去年，本肯在接受外媒访谈时表示：“无论是飞机还是汽车，驾驶训练都有其相似之处。显然，开车比开宇宙飞船要容易一些。我的意思是，你在学习系统，你在学习如何与车辆互动，然后你要学习如何处理故障、学习如何在太空中生活。”

此次飞行的不同之处在于，与政府制造的航天飞机不同，SpaceX载人龙飞船是一架私人航天飞机。这就意味着要适应一种新的做事方式。

首先，SpaceX载人龙与传统的航天飞机相比，在风格和审美上都有很大的不同。光滑的触摸屏和最小的体系结构取代了装满按钮，开关和操纵杆的控制台。在霍索恩（Hawthorne），本肯和赫尔利一直在练习如何穿着由SpaceX公司定制的宇航服与载人龙飞船光滑的内容进行互动，他们的手套可以控制载人龙的触摸屏。他们也已经学会了如何仅靠屏幕手动驾驶载人龙飞船，不过这款航天飞机的设计初衷是在乘客极少参与的情况下自动飞行。

起初这是一个奇怪的转变。赫尔利在一次新闻发布会上说：“作为一名飞行员，我的整个职业生涯，都是在以某种方式控制飞船，这一次显然不同。但是你知道，我们是带着一种非常开放的心态进入这个领域的，我希望能与他们合作来改进接触方式。我认为，这对我们和他们来说都是一种挑战，一开始要解决所有这些不同的设计问题是很有挑战性的。但我们现在的状态的是，手动飞行的经验对于触屏飞行来说，也很适用。”

这种新转变也有它的好处。本肯和赫尔利向SpaceX提供了他们认为应该进行的设计和程序方面的修改建议，SpaceX很快就答应了。

赫尔利表示：“我看到的不同之处在于，以前当我们训练的时候，我们会说，‘嘿，我一直搞砸这个过程。我们能不能改变一下程序，这样就不会再有人把事情搞砸了？’那真的很难，因为我们必须和100个人讨论，把所有问题都弄清楚。但在SpaceX，当我们需要改变某件事的时候，他们可以迅速做出决定，为下一次任务或我们进行的下一次模拟做准备。我们真的很感激，他们能够如此迅速地解决问题，让我们看到从一个模拟到另一个模拟间的变化。”

这两位宇航员的另一个宝贵之处在于，本肯和赫尔利自从2000年首次被选为宇航员以来一直是好朋友。事实上，他们的关系亲密到连妻子都是同一级别的航天工作者，他们也见证了彼此的婚礼。本肯和赫尔利表示，他们的友谊造就了他们相互之间的信任，这种信任只能来自于多年的相处与了解。

本肯表示：“我们在一起工作了很长时间，所以我们不需要担心培训的问题。这对我们来说很重要。我已经了解了赫尔利在很多不同情况下的反应，我知道他在我们做的任何事情上是领先还是落后，就像他了解我一样。这样就简单多了，我不需要在交流中多说话，他只要瞥我一眼就知道我的想法。”

虽然这两名宇航员彼此都很确定，但这次发射的时间却不是很确定。在过去的几年里，此次飞行的目标日期一直在变化，SpaceX遇到了技术问题、不得不延迟了发射日期。和大众一样，这两名宇航员也一直在等待，他们也想知道自己什么时候能飞行。本肯在1月份的新闻发布会上说：“我们的工作是在发射日期到来时做好准备，我们将尽最大努力确保我们已经准备好，并为那一天的到来竭尽所能。”

现在，他们还不清楚自己什么时候能回家。最初，这趟旅行本应只持续一两个星期。毕竟，这是一次测试，意在展示载人龙飞船的所有关键特征、判断该飞船是否能进行载人飞行。但是由于发射的一再延迟，NASA需要本肯和赫尔利在空间站停留几个月。为了准备载人龙飞船的航天飞行，美国宇航局开始放宽购买俄罗斯联盟号火箭上宇航员座位的限制。但是随着载人龙飞船航行计划的持续延迟，NASA在空间站的宇航员存量正在减少，目前只有一名宇航员住在空间站上。所以NASA决定延长这次任务时间，这样一来就可以有更多的人员来维护国际空间站。

NASA将决定本肯和赫尔利何时回家，由于两人的配偶都是宇航员，他们说自己的家人已经习惯了这种不确定性。赫尔利表示：“我的妻子她也是一名宇航员，她了解我所经历的很多事情。当我们的儿子三岁时，她已经在空间站待了六个月。所以航天飞行对我们来说并不陌生。我认为，她是一个懂得这些事情的人。”

宇航员们也承认，在这个对每个人来说都不确定的时刻发射火箭是多么的奇怪，但他们知道飞行计划必须向前推进。

赫尔利在新闻发布会上说：“这是一条漫长的道路，我认为我们都没有预料到，当我们准备开始这次飞行任务时，我们会遇上新冠疫情。但我们只是希望每个人都能安全。我们希望每个人都能享受载人龙升空的这一刻，享受美国太空历史上的这一刻。但最重要的是，我们希望每个人都能安全，在远处享受这一刻。”