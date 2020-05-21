Gear VR 设备停产，三星手机 9 月底完全砍掉 XR/VR 内容服务

IT之家5月21日消息 三星去年已停止生产Gear VR设备。近期，三星宣布将终止三星XR，该服务提供VR内容，例如360度图像和视频。三星还将从微软和Oculus商店中删除Samsung VR Video 视频应用。

三星是最早投资VR和推出VR头戴设备的品牌之一。但是，三星多年来没有发布任何Gear VR新设备，并且已经停止产品线（及其周围的服务），并立即生效，用户将无法在Samsung XR上传360度视频或从该服务购买高级视频。Samsung XR和Samsung VR Video客户端将无法使用。

IT之家获悉，从6月30日开始，安装在现有VR设备（如Oculus Go，Oculus Quest和Oculus Rift）上的Samsung VR Video应用将停止工作。三星将从Oculus Store中删除该应用。到2020年9月底，所有Samsung XR帐户将被禁用和删除。三星还将永久删除所有与帐户相关的信息，并删除所有已发布的视频。

三星VR视频将于2020年9月30日在Gear VR和三星的HMD Odyssey混合现实设备上禁用。甚至三星XR应用也将在Android智能手机上停止工作，并且将从Galaxy商店和谷歌Play商店中删除。

尽管三星将终止其Gear VR产品线并关闭三星XR内容服务，但三星表示将继续参与AR和VR生态系统，并将继续发掘机会。

两个月前，Oculus取消了Gear VR设备的VR应用程序，该公司的CTO称Gear VR为“错失良机”。去年，该公司曾表示计划推出多种AR和VR产品。