微软 Xbox Series X 国行亮相官网：史上速度最快、性能最强劲的 Xbox 主机

IT之家5月21日消息 据IT之家网友反馈，近期，微软Xbox Series X已经亮相中国大陆官网，看起来国内也大概率会与全球同步首发Xbox Series X 。微软官网宣传称，全新的Xbox Series X是史上处理速度最快，性能最强劲的Xbox主机。

新世代游戏将为您带来的精彩体验

游戏的前景从未如此鼓舞人心。游戏的创造力正在蓬勃发展。全新服务使您能发掘更多游戏-拉近您与热爱的游戏，创作者们，及主播们之间的距离。云创造了大量机会，可以对主机质量水准的游戏进行直播，并且随时能够与您希望的玩家一起游戏。对我们许多人来说，没有什么比新一代主机游戏的到来更激动人心的了。

由内而外重新设计

我们随着 Xbox Series X 进入了主机游戏的新世代，硬件和软件方面的创新使游戏未来具有更多精彩的可能。

专为速度和性能的设计

Xbox 快速架构通过突破性的硬件组合，定制的 1TB SSD 和 CPU 以及深度软件集成，解锁了新的速度和性能功能，从而创造了更丰富，更动态的真实世界。

迄今为止最强劲的 Xbox主机

Xbox Series X 是我们有史以来推出的最强劲主机，搭载了我们特别定制的处理器，并采用了AMD 最新的 Zen 2 和 RDNA 2 构造。

全新的片上系统（SOC）专为速度和性能的提升而打造，具有12 teraflops 的处理能力，并向下兼容所有世代，四代游戏一同畅玩。

呈现栩栩如生的逼真图形效果

三个气流通道均匀分散内部组件产生的热量，让主机保持凉爽和无声。

创新的平行冷却架构带来出色的游戏体验及惊人的图形逼真效果和性能。

分体式主板

创新的分体式主板首次在主机上运用，可对 Xbox Series X 内部温度进行均匀控制，从而使主机输出更多性能。

散热底座

散热器是非电子的被动机械组件，在 Xbox Series X 的可靠性和性能中起着至关重要的作用，并且直接集成到主机的底座中。平行冷却架构的这一组件对主机的独特设计有所帮助。

均热板

Xbox Series X 中的均热板可使核心区和内存的温度均匀分布。

安静无声的风扇

属于平行冷却架构的无声风扇，可让Xbox Series X 内部组件保持凉爽，而不会影响您的游戏体验。

更多储存空间

Xbox Series X 存储扩展卡能够提供与内建定制版 SSD 相同的体验，以更快的速度和性能提供额外的游戏内存。通过专门的内存扩展接口，将 1 TB SSD卡直接插入主机后端。

更佳的游戏体验

通过革命性的全新 Xbox 高速畅玩架构，Xbox One 上的数千款游戏，包括 Xbox 360 和初代 Xbox 游戏的体验将在 Xbox Series X 得到提升，包括更快的启动和载入时间，更稳定的帧速，更高的分辨率。

了解最新的 Xbox 无线控制器

体验 Xbox 无线控制器的现代化设计，采用雕刻的表面和精致的几何形状，有助于提升游戏过程中的舒适度。利用具有纹理的握把及混合式方向键保持专注，玩游戏时舒畅地捕获和分享内容, 并快速与支持的主机。PC和移动设备配对，进行游戏，以及切换。

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