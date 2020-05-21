Digitimes：三家厂商将为 iPhone 12 提供相机模组

IT之家5月21日消息 据台湾媒体Digitimes报道，LG Innotek、夏普和欧菲光已经接到苹果相机模块订单，用于新的iPhone设备，这些设备都配备了AMOLED屏幕，将于2020年下半年发布。

▲ iPhone 11系列

据外媒macrumors报道，LG已经承包了两款高端6.1英寸和6.7英寸设备的相机模块，预计到2020年，该设备的出货量将达到3500万至4000万台。夏普和欧菲光据称已经拿到了5.4英寸和6.1英寸手机的订单，预计出货量将达到5000万至5500万部。相机模块的生产将于7月开始。

IT之家了解到，深圳欧菲光科技股份有限公司，是一家以开发和生产数码摄像系统中的红外截止滤光片及组立件、触摸屏、光纤镀膜、低通滤波器等产品的精密光学光电子薄膜元器件生产商。

全球显示领域权威咨询机构Display Supply Chain Consultants表示，苹果即将发布的iPhone12 Max将使用来自京东方和LG Display的OLED面板；而三星则为5.4英寸的iPhone 12、6.1英寸的iPhone 12 Pro以及6.7英寸的iPhone 12 Pro Max提供面板。