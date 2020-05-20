郭明錤：苹果 iPhone 12 将取消随机附赠 EarPods， AirPods 出货将大涨

IT之家5月20日消息 天风国际分析师郭明錤今天发布新的曝光，上调2020年AirPods出货量至9380万部 (vs. 先前的8,000–9,000万部)，并预期AirPods出货将在2H20迎来强劲增长。

理由有三点：(1)新款2H20 iPhone (iPhone 12) 可能将取消随机附赠有线耳机 (EarPods) 带动售价较低之AirPods 2 (第二代AirPods) 需求。(2) AirPods 2库存去化将在2Q20结束。(3) Apple在2H20可能会有AirPods促销计划。

AirPods出货在2Q20出货为全年谷底，2H20将迎来强劲增长。受到疫情影响与库存去化，故AirPods 2需求疲弱，导致2Q20总出货量约衰退29% QoQ至1,720万部。然而，受益于AirPods 2需求将自3Q20开始恢复与AirPods Pro维持强劲需求，预期AirPods出货量在3Q20/4Q20将强劲增长40% QoQ、44% YoY/17% QoQ、39% YoY。

IT之家获悉，在本报告更新中，郭明錤认为有3家供货商会显著受益于AirPods 2在2H20出货强劲增长，包括：立讯精密、歌尔股份与燿华。

1. 立讯精密为最大AirPods组装厂商，为AirPods出货成长之直接受益者。受益于AirPods 2需求恢复与强劲AirPods Pro需求，认为立讯精密的AirPods事业增长可望击败市场预期。预测立讯精密将在2–3Q20开始自越南出货AirPods。

2. 歌尔股份的AirPods 2产线自2019年便开始实现获利，故2H20盈利将受益于AirPods 2出货强劲增长与供货比重增长。该公司在2H20盈利可望显著受益于AirPods 2出货强劲增长与供货比重自45%提升至50–55%。预测歌尔声学自2–3Q20开始出货AirPods Pro，当中约有一半将在越南制造。

3. 受益于AirPods 2与iPhone 12供货比重增长。燿华在3Q20/2H20将有非常强劲的增长，预估3Q20营收将增长100% QOQ以上，4Q20则持续QoQ增长。受到库存去化影响，耀华在2Q20的AirPods 2 PCB供货比重显著衰退至约10%，然而预期自3Q20开始该公司供货比重将大幅增长至55–65%，故预期3Q20/2H20出货动能将显著转强。在iPhone方面，电池板比重将自iPhone 11的10–15%显著增长至6.1英寸iPhone 12的50–55%，也有助于2H20营收与盈利。