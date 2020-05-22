中科院院士、中国首次火星探测计划首席科学家万卫星逝世

IT之家5月22日消息 昨日，中国科学院官方微博“中科院之声”发讣告称，九三学社第十四届中央委员会委员、中国科学院院士、中国科学院地质与地球物理研究所研究员万卫星，因病于2020年5月20日晚在北京逝世，享年62岁。

中科院院士信息显示，万卫星为空间物理学家，1958年7月生于湖北天门。1982年毕业于武汉大学空间物理系，1989年于中国科学院武汉物理研究所获博士学位。2011年当选为中国科学院院士。中国科学院地质与地球物理研究所研究员，该所学术委员会主任。

IT之家了解到，万卫星院士主要从事电离层物理、电离层电波传播、高层大气物理等领域的研究，在电离层与大气层的耦合等重大科学问题的研究中取得了重要突破和系列成果。从实验观测中发现了我国电离层扰动的主要地域特性，提出了青藏高原的地形隆起及相关的低涡天气是我国行进式电离层扰动重要激发源的论断。从全球GPS观测数据的分析中，发现了低纬电离层总电子含量等参量的经度“四波”结构，系统揭示了电离层“四波”现象的气候学特征及其与大气非迁移潮汐不同分量的联系，论证了大气潮汐激发电离层经度结构的机理。此外，还发现了太阳风对极区电离层突发E层的控制作用。

此外，《中国科学院院刊》2019年7月发表的《从深空探测大国迈向行星科学强国》主题文章作者介绍显示，万卫星为中国首次火星探测计划首席科学家，中国地球物理学会行星物理专业委员会主任，中科院地球与行星物理重点实验室主任，中国科学院大学行星物理学学科带头人。