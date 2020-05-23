审查完成！NASA宇航员下周搭SpaceX载人龙飞船升空

5月23日消息，据国外媒体报道，当地时间周五美国国家航空航天局（NASA）官员完成飞行准备情况审查，确认任务计划进展顺利，批准SpaceX和NASA继续为下周将两名宇航员从佛罗里达州发射到国际空间站的发射计划做准备。

此次载人发射定于美国东部时间5月27日下午4点33分在NASA的肯尼迪航天中心进行，这或将意味着一个太空飞行崭新次时代的开始，NASA将转而依靠埃隆·马斯克(Elon Musk)领导的SpaceX等私人企业将宇航员送入太空。

图示：佛罗里达州肯尼迪航天中心39A发射场机库中的SpaceX载人龙飞船

NASA局长吉姆·布里登斯廷（Jim Bridenstine）当地时间周五在Twitter上宣布，“我们准备好发射了！飞行准备情况审查已经结束，NASA的SpaceX载人龙飞船任务可以继续发射。”

当地时间周五白宫发言人在Twitter上表示，美国总统特朗普将出席在佛罗里达举行的发射仪式。

和在航天飞机时代一样，NASA通常在发射前一周进行所谓的飞行准备情况审查，旨在确保航天器和发射系统已经准备就绪，任何重大问题都得到了解决。整个审查从当地时间周四开始，一直持续到第二天。

“我很高兴地告诉大家，没有发现重大问题，”负责此次审查的NASA副局长斯蒂芬·尤尔奇克(Stephen Jurczyk)说。“最后，这是一次非常、非常干练的审查。”

周五下午，SpaceX对运载火箭进行了所谓的“静态点火测试”。周六，两名宇航员道格拉斯·G·赫尔利(Douglas G. Hurley)和罗伯特·L·贝恩肯(Robert L. Behnken)将参加发射程序演练。

NASA官员和SpaceX公司高管们都表示，他们正在有序推进，而不是匆忙行事。

“就像我们需要在这些有趣的时刻照顾彼此一样，我们也需要照顾宇航员，并把他们安全带回家，”SpaceX载人宇航员任务管理总监本吉·里德(Benji Reed)说。“在这趟神圣的旅程中，我们都要相互负责。”

尽管准备工作进展顺利，但NASA管理层在决定继续推进任务之际出现了一些动荡。NASA载人航天计划负责人道格拉斯·L·洛维罗(Douglas L. Loverro)在上任六个月后，于本周一意外辞职。最终尤尔奇克替代洛维罗负责此次飞行准备情况审查。洛维罗在接受采访时说，自己的离职与下周任务无关。但无疑其举动增加了人们对美国承诺在2024年前让宇航员重返月球的怀疑。

这是不到一年内的第二次人事剧变。去年7月，NASA局长布里登斯廷将自2005年一直负责载人航天计划的威廉·H·格斯滕迈尔(William H. Gerstenmaier)调离原岗位。

根据发射计划，赫尔利和贝恩肯将乘坐SpaceX公司的载人龙飞船，由猎鹰9号火箭送入太空。他们将在火箭升空后的第二天早晨到达国际空间站。他们原计划在轨道上停留两周时间，但由于国际空间站人手不足，两人停留的时间将会有所延长。

NASA认为下周的任务是测试和验证载人航天器能力的一次演示。

“我们有两名优秀的试飞员在那里，他们将对飞船进行测试，”NASA商业宇航员项目经理凯西·卢德尔斯(Kathy Lueders)说。

如果一切按计划进行，搭载四名宇航员的载人龙飞船将于今年晚些时候发射升空。

在航天飞机退役后的近9年里时间里，美国一直依赖俄罗斯将自家宇航员送往国际空间站。NASA一直在研发名为“战神一号”(Ares I)的新火箭，但由于成本超支和一再延期，奥巴马政府决定转向私营公司寻找更便宜、更快捷的方式。2014年，NASA选择波音和SpaceX为合作方，希望在2017年实现首次载人太空飞行。

使用SpaceX的载人龙飞船以及波音的星际线宇宙飞船实现载人太空飞行确实要比NASA原定计划便宜得多，但在研发方面可能并不快。然而至少在短期内，新的商业化宇宙飞船也为越来越多富人开启了太空旅行的可能性。

NASA正考虑在下一次载人登月任务中采用类似的商业方法。该机构最近选择资助三款登月舱的设计工作，可能会用于2024年的登月任务。洛维罗周一的辞职可能涉及到这些合同。

NASA没有提供有关洛维罗离职的详细信息。但其本人在发送给同事的一封电子邮件中表示，自己“在今年早些时候冒了险，因为我认为有必要履行我们的使命。但现在看来很明显，当初的冒险是一个错误，我个人必须为其承担后果。”

今年3月，NASA监察长宣布对该机构重返月球的阿尔特弥斯(Artemis)登月计划进行审计。NASA则是在本周二下午宣布了洛维罗的辞职。（辰辰）