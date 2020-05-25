微软 Surface Duo 安卓机手写笔功能曝光：自然体验，手势操作

IT之家5月25日消息 微软有望在今年晚些时候正式发售Surface Duo安卓手机，配备了骁龙855、6GB内存和1100万像素相机。由于Surface Duo的设计完成得很早，其配置规格目前变得中端化。

与Surface Duo一起使用的Surface Pen手写笔将提供非常自然的体验。微软开发人员已经在Android输入堆栈上进行工作，可以使触摸和手写笔在屏幕之间无缝地工作。

这样，当你将操作从一个屏幕拖到另一个屏幕时，Surface Pen自然可以对不同的压力水平做出反应。你还会喜欢Surface Pen所提供的手势，例如点按两次以捕获屏幕截图，快速单击以打开Microsoft Outlook邮件等。

自然性源自没有延迟，当你同时使用两个蓝牙设备并同时在两个屏幕上绘制时，会出现延迟。缺少延迟和改进的Android输入支持将使体验更加自然。

当“绘画”应用跨两个屏幕时，笔划将在两个屏幕之间起作用。感觉就像你在两个不同的屏幕上滑动Surface触控笔一样。

为了确定用户何时使用手写笔，微软会查看“ MotionEvent.getToolType”（这是Android开发平台的一部分）返回的值。由于Android操作系统中Linux内核的限制，Surface Duo不支持多点触摸协议中的倾斜。

微软还已经在Chromium平台中提交了多个提交，以改善与诸如Surface Pen的手写笔一起使用时Surface Duo和其他产品的Web浏览体验。

IT之家获悉，Surface Duo目前预装运行Android 10，据报道，微软将在今年晚些时候首次亮相后不久推出Android 11系统。Surface Duo的预装应用将得到优化，以在6月初之前利用充分的双屏设计。