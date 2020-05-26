【IT之家评测室】功耗巨兽压制者：技嘉Z490 AORUS PRO AX评测

英特尔今年第二季度正式推出了新一代的Comet Lake S十代酷睿桌面处理器，随着功耗和电流的提升，原先的LGA 1151针脚主板供电已经无法束缚住诸如酷睿i9-10900K这样的功耗巨兽，于是，全新的十代酷睿产品采用最新的LGA 1200针脚以此和LGA 1151产品加以区分，当然，这样最主要的目的还是为了让主板厂商推出能承受更大电流和功耗的主板产品，随着针脚升级，相对应的芯片组也得到了更新。



IT之家最近拿到了技嘉最新一代的Z490 AORUS PRO AX主板，这款主板采用12相数字供电，钽电容可以带更稳定的电流和更强劲的供电保障。

作为技嘉最新一代的主板产品，Z490 AORUS PRO AX最后增加了AX的后缀，这代表它支持最新的Wi-Fi 6网络。接下来，我们一起看看技嘉Z490 AORUS PRO AX具体的使用体验。

外观

技嘉Z490 AORUS PRO AX是一款ATX主板，它搭载最新一代的Z490芯片组，支持英特尔十代酷睿桌面处理器，接口升级为LGA 1200。

在CPU插槽旁边，技嘉用醒目的大字提醒用户这款主板的适用范围，另外还有密密麻麻的电容包围。为了更好满足十代酷睿桌面处理器强劲的电量需求，技嘉Z490 AORUS PRO AX主板采用了8+4pin供电，以此满足诸如i9-10900K这样的性能巨兽对电力的需求。

技嘉 Z490 AORUS PRO AX采用了二代直触式热管散热，散热鳍片升级为鲨鱼鳃式，这和一些CPU或者显卡散热器设计基本一致，其中内置的散热铜管可快速传到热量，提升散热效率。IO挡板部分有着AORUS系列标志性的Logo，同时也更加专注游戏元素，Team up fight on的Slogan会和机身一同点亮。

技嘉Z490 AORUS PRO AX主板CPU旁边就是内存插槽，技嘉Z490 AORUS PRO AX单根内存最高支持32GB，四根内存插槽支持XMP频率超过4800Mhz的内存。内存插槽外侧也有金属装甲保护。

南桥部分最显眼的无疑是CPU下方的M.2接口，由于拍摄美观需要，IT之家的摄影师小哥哥把M2B_CPU位置的性能受限贴纸撕掉了，这个M.2接口显然并不是为十代酷睿所服务的，旁边的提示也告诉我们，这个位置是未来预留的，估计是十一代酷睿产品支持的吧~

再往下就是3个PCIe 4.0 x16插槽和2个M.2插槽（其中有一个在散热装甲下）以及1个PCIe 3.0 x1插槽，这部分M.2插槽是有散热装甲的，用户可根据需要组装上散热装甲。为了增加插槽的结构强度，其中两个PCIe 3.0 x16插槽有着合金装甲，避免因为显卡太重压坏插槽情况出现。

技嘉Z490 AORUS PRO AX内部接口相对丰富，除了3个M.2以及常规数量的PCIe插槽，它拥有6个SATA 3接口，1个支持USB 3.2 Gen 1的USB Type C插槽，1个USB 3.2 Gen 1插槽，2个USB 2.0/1.1插槽，2个雷电扩展插槽，1个安全加密模块插槽，这些插槽都能很方便的根据需求扩展。另外还有数量充足的风扇插槽和灯带插槽，方便爱折腾的玩家装点自己的主机。

在背部的IO接口上，技嘉Z490 AORUS PRO AX取消了古老的PS/2接口，取而代之的是4个USB 2.0接口，同时还有3个USB 3.2 Gen 1接口和2个USB 3.2 Gen 2接口，另外还有1个USB Type-C形态的USB 3.2 Gen 2接口。音视频接口上，技嘉Z490 AORUS PRO AX有1个HDMI接口，1个数字光纤输出接口和5个音频接口。网络连接上，技嘉Z490 AORUS PRO AX有2个SMA天线接口和1个RJ45网线接口。

技嘉Z490 AORUS PRO AX整体外观介绍就是这样，我们看到这款主板使用了大量的散热装甲保证主板上核心部件得到有效的散热，同时作为游戏产品必不可少的灯光，技嘉Z490 AORUS PRO AX也包含其中。接下来我们来看一下技嘉Z490 AORUS PRO AX的BIOS操作体验。

BIOS体验

技嘉Z490 AORUS PRO AX主板BIOS整体还是非常简洁，默认开启简单模式，方便不那么了解BIOS设置选项的用户使用。进入BIOS就能看到主板和硬件的相关信息，包括主板型号、RAM频率和容量、存储设备情况、开机顺序、风扇信息等。用户可以根据需要进行简单调节。默认可以调节XMP内存超频选项。

在高级模式里，技嘉Z490 AORUS PRO AX提供的调整项就多很多，包括完整的内存和CPU超频，用户可以根据实际需要调整相关的BIOS设置。CPU超频无论是通过BIOS还是软件都可以很轻松的实现。

在设置选项卡中，技嘉Z490 AORUS PRO AX提供了平台电力管理、IO接口管理、杂项设置、风扇设定等选项，用户可以根据自己的实际需求调整相关设置，其中包含LED灯光、RAID等常见设置。

系统信息展示设备基本硬件信息，而启动设置则和我们紧密相关，现阶段设备启动基本上都在UEFI之上，所以在新设备使用前一定要开启CSM支持选项，并开启UEFI支持。这样才可以顺利启动设备。需要说明一点是，技嘉Z490 AORUS PRO AX在BIOS模式下仅支持FAT32格式的U盘设备截图，如果是较大容量的exFAT格式则无法成功截图。

接下来，我们看看技嘉Z490 AORUS PRO AX进入系统后的具体体验。

硬件测试

IT之家这次测试技嘉Z490 AORUS PRO AX主板使用的一下硬件配置：

首先来看看技嘉Z490 AORUS PRO AX配套主板的工具AORUS APP Center，这里技嘉提供的相关驱动依旧放在光盘里，除了驱动程序，用户也可以选择技嘉AORUS官方的管理工具对硬件进行管理。用户可以根据需要进行对相关设置进行调整，很多功能基本上和BIOS设置中差不多。

对于用户来讲，最常用到的无疑是EasyTune和RGB Fusion 2.0，这两个工具分别是超频和调整主板或相关硬件RGB灯光用的。首先我们看看比较简单的RGB Fusion 2.0，这个工具可以根据用户需要改变主板或者相关硬件的RGB灯光，这些硬件设备包含主板、风扇、内存、显卡等。

EasyTune则是一款超频用的APP，默认有三种模式，分别是节能模式，默认模式和超频模式，用户可以根据需要提前配置好相关文档。这款应用同时也可以对内存进行超频，使用方法与英特尔官方的超频软件XTU基本一致。

这里我们手动对英特尔酷睿i7-10700K这颗处理器进行超频，这颗处理器基频为3.8GHz，睿频可达5.3GHz，其采用8核心16线程设计，三级缓存达到16MB，TDP为125W。其实我们看到英特尔在不断打磨14纳米这条路上越来越远，原本很多人以为i9-9900KS已经是14纳米的极限，但我们看到，全新的十代酷睿全核5.0GHz基本上没有任何问题。

在超频之前，IT之家使用Cinebench R15和Cinebench R20对这颗处理器进行测试，在默认频率下，i7-10700K R15单核分数为205cb，多核分数为2025cb；R20单核分数为487pts，多核分数为4865pts。

我们使用技嘉Z490 AORUS PRO AX的EasyTune工具对i7-10700K进行超频，为了保守起见，我们将设置频率1核5.3GHz，2核5.2Ghz，其余情况下均为5.0GHz。然后使用Prime 95这款变态级烤机软件以及Furmark同时对CPU、内存和显卡进行烤机。

在Prime 95的强压之下，i7-10700K全核迅速跑满5.0GHz，此时CPU功耗接近180W，如此巨大的计算量下，i7-10700K没有蓝屏非常稳。不过，在经过五分钟的高强度计算，i7-10700K达到100度的温度墙无法继续计算，因此CPU主动降频到4.5GHZ上下，此时CPU功耗接近200W。

其实对于CPU而言，能扛过Prime 95这关基本上就代表超频成功了。这也让我们看到十代酷睿的体质确实不错，轻松就能实现全核5.0GHz。

接下来，我们在通过Cinebench R15和Cinebench R20看看超频给i7-10700K带来多少提升。在R15跑分中，i7-10700K超频后单核得分为218cb，多核得分为2092cb；在R20跑分中，单核跑分为515pts，多核得分为4939pts。相比于未超频前跑分，i7-10700K超频后单核约有5%的提升，多核有3%的提升。

在全新技嘉Z490 AORUS PRO AX的加持下，i7-10700K可以轻松超频全核5.0GHz，对于i9-10900K这样的性能巨兽来讲，技嘉Z490 AORUS PRO AX也能压制得住。作为一款专注游戏的主板产品，超频后技嘉Z490 AORUS PRO AX稳定性和实际表现如何？让我们再通过游戏跑分继续测试。

针对技嘉Z490 AORUS PRO AX的游戏评测，我们全部在4K情况下对市面上现阶段的几款3A大作进行测试，测试均在预设或手动调节的最高画质下进行。这里IT之家选取了《孤岛惊魂：新曙光》、《刺客信条：奥德赛》、《荒野大镖客：救赎》、《古墓丽影：暗影》四款游戏进行测试。

在4K画质、游戏预设或手动调节的最高画质表现下，技嘉Z490 AORUS PRO AX搭配i7-10700K+RTX 2080Ti跑分帧率（均为平均帧率）如下：

《孤岛惊魂：新曙光》：94 FPS

《刺客信条：奥德赛》：62 FPS

《荒野大镖客：救赎》：26 FPS

《古墓丽影：暗影》：69 FPS

测试数据基本上达到了游戏推荐的流畅水平，并且在超频全核5.0GHz后，游戏测试过程中并没有蓝屏或者断电情况发生。

总结

技嘉Z490 AORUS PRO AX主板作为十代酷睿的新坐骑，显然有着更强大的功耗承受能力，相比于前一代产品，技嘉Z490 AORUS PRO AX对用电管理有着极强的控制力，这样的控制力让i9-10900K这样的性能巨兽得以被束缚。

另外BIOS的调整让也让普通的小白用户更容易上手，雷电3插槽的预留、更快的PCIe 4.0插槽、为未来打算的新M.2扩展，这些都让我们看到技嘉Z490 AORUS PRO AX主板对未来的前瞻性规划。如果想要为自己添置一款全新的游戏主机，那么技嘉Z490 AORUS PRO AX搭配全新的十代酷睿处理器，绝对是一个很好的选择。