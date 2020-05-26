苹果 Pro Display XDR 获得“年度最佳显示器”大奖

IT之家5月26日消息 国际信息显示学会（The Society for Information Display ）今天公布了第26届年度显示器行业大奖的评选结果，苹果公司的Pro Display XDR被评为“年度最佳显示器”。

Pro Display XDR 是三款被评为“年度最佳显示器”的显示器产品之一，与三星的可折叠显示器和京东方的双芯液晶面板并列，后者与传统的液晶显示器相比，其对比度、最低亮度和色彩深度都有所提升。

苹果称，Apple Pro Display XDR 拥有超大的 32 英寸 LCD 面板、6K Retina 分辨率和超过 2,000 万像素，为专业显示器的功能设定了新的标准。Pro Display XDR拥有P3宽色彩和10位色彩深度，在出厂时经过专家级的校准，确保能够以卓越的精度再现数十亿种色彩。而内置的参考模式等功能，可轻松匹配内容创作工作流程的观看需求。Pro Display XDR 拥有 1000 尼特的全屏持续亮度和 1600 尼特峰值亮度，1,000,000:1 的对比度，以及 Apple 设计的背光系统，可优化光影效果。

IT之家了解到，苹果已经成为国际信息显示协会奖项的常客，去年的Apple Watch Series 4和两年前的iPad Pro和iPhone X分别获得了年度最佳显示器奖。