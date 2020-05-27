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英特尔新构架凌动处理器上架国内商城：10nm工艺，Gen 11核显

2020/5/27 16:18:35来源：IT之家作者：问舟责编：孤城评论：

IT之家5月27日消息 ，目前，英特尔代号为Elkhart Lake的处理器已上线国内科通芯城商城。

IT之家曾报道，英特尔早在去年年底就曾经有过关于Elkhart Lake的爆料，采用最先进的10nm工艺打造。

从描述中可以看到这是英特尔最新的超低功耗凌动处理器，分为双核和四核版本，采用Gen11核显，主频未知，基于Tremont架构，采用BGA焊接，分为6W、9W、12W三个功耗版本，视频输出方面最高支持8K 60帧显示。

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关键词：intel凌动

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