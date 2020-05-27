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DigiTimes：三星显示夺得苹果 iPhone12 屏幕的近八成订单

2020/5/27 18:19:24来源：IT之家作者：问舟责编：孤城评论：

IT之家5月27日消息 ，根据台媒DigiTimes今日消息，三星显示部门（Samsung Display）已获得苹果新机iPhone12的OLED显示屏的近八成订单。

据DigiTimes援引业内不公布身份的人士消息报道，三星显示部门已获得苹果公司2020年iPhone新机AMOLED面板的近八成订单，而LG Display和京东方将分享余下的订单。

Digitimes称由于受到疫情冲击及OLED产能大幅提高，Mini LED应用新品在2020年尚未有明显提升，故苹果依然选择OLED面板屏幕作为iPhone12的目标器件。

IT之家曾报道，全球显示领域权威咨询机构Display Supply Chain Consultants表示，苹果即将发布的iPhone12 Max将使用来自京东方和LG Display的OLED面板；而三星显示器则为5.4英寸的iPhone 12、6.1英寸的iPhone 12 Pro以及6.7英寸的iPhone 12 Pro Max提供面板。中国显示器制造商京东方已与触摸面板制造商General Interface Solutions合作，因为两家公司均旨在成为苹果传闻中的5.4英寸iPhone 12手机的屏幕供应商。

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关键词：三星显示iPhone 12

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