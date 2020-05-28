《英雄联盟》沃利贝尔重制即将上线：Q不能举高高，R无视防御塔

IT之家5月28日消息 根据《英雄联盟》官方的消息，不灭狂雷 沃利贝尔重做归来，即将在10.11版本降临召唤师峡谷，官方现已公布了沃利贝尔的技能介绍。

被动：狂雷渐起

沃利贝尔在每次造成伤害时都会获得攻击速度，至多可叠加5层。闪电怒爪：叠满5层时，沃利贝尔的双爪会激荡闪电，使他的普通攻击对相距最近的5名敌人造成额外魔法伤害。沃利贝尔必须在一定时间内内造成伤害，才能保持住这个效果。

Q：擂首一击

沃利贝尔获得移动速度(朝着敌方英雄时效果提升)，持续4秒，并且可以无视碰撞体积。在激活时，沃利贝尔的下次普通攻击会造成额外魔法伤害并使目标晕眩。如果在沃利贝尔造成晕眩效果前被敌人定身的话，那么他会因发怒而重置这个技能和它的冷却时间。

W：暴怒撕咬

沃利贝尔猛拍一名敌人，造成物理伤害，施加攻击特效，并创伤目标8秒。如果这个技能施放在一个带有创伤效果的目标身上，那么这个技能的伤害会提升50%，并且沃利贝尔会回复生命值(对小兵时只有50%效果)。

E：霹天雳地

一阵延迟后，沃利贝尔在目标区域召唤一道闪电箭。造成魔法伤害和持续2秒的减速效果。如果沃利贝尔在闪电落点区域内，那么他还会获得一层护盾，持续3秒。

R：天声震落

沃利贝尔变换形态并跃向一个目标区域，获得生命值，攻击距离并可无视单位的碰撞体积。在着陆时，附近的敌方防御塔会失效，并受到物理伤害。附近的敌人会被减速，减速效果会在1秒里持续衰减。被沃利贝尔直接压住的敌人们会受到额外物理伤害。

IT之家了解到，为了庆祝沃利贝尔完成更新，所有在10.11之前以及10.11当中解锁沃利贝尔的玩家将免费获得坚韧不屈 沃利贝尔皮肤。发放时间为10.12版本期间。皮肤会在登录时发放，所以如果你解锁了沃利贝尔，要重新登录才能获得皮肤。这次免费发放活动结束后，坚韧不屈沃利贝尔将以[4500点券]的价格正常上架出售。