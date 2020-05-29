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微软 Win10 快速预览版 19635 推送，附更新内容

2020/5/29 6:54:24来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家5月29日消息 今日凌晨，微软发布了最新的Windows 10 快速预览版19635系统更新

修正

  • 微软修复了导致“位置不可用”对话框、“挂载文件”对话框和“文件资源管理器”文件夹选项文本中的省略符号无法正确显示的问题。

  • 微软解决了“工作或学校帐户”>“允许Windows搜索提供...”在“搜索设置”下切换可能会被意外禁用的问题。

  • 微软修复了在某些设备上无法运行蜂窝数据的问题。

  • 微软解决了一个在更改显示方向或分辨率时可能导致设置崩溃的问题。

  • 微软修复了用户在可靠性监视器中看到大量“程序兼容性助手服务停止运行”的严重事件问题。

  • 微软解决了某些设备可能持续闪烁的问题。

  • 微软修复了某些设备相机显示出意外伪像的问题。

已知问题

  • IT之家了解到，微软正在研究从休眠模式恢复时，某些从eMMC存储启动的设备可能进行错误检查的问题。

  • 微软正在研究尝试安装新版本时，更新进程会挂起很长一段时间的报告。

  • 微软正在为将来的Insider Preview版本修复一个问题，在“设置”>“隐私”中“文档和下载”部分的页面名称旁边显示一个损坏的图标。

  • 微软正在调查任务栏预览缩略图显示不一致的报告（显示空白区域）。

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关键词：微软

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