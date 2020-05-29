微软 Win10 快速预览版 19635 推送，附更新内容

IT之家5月29日消息 今日凌晨，微软发布了最新的Windows 10 快速预览版19635系统更新。

微软修复了导致“位置不可用”对话框、“挂载文件”对话框和“文件资源管理器”文件夹选项文本中的省略符号无法正确显示的问题。

微软解决了“工作或学校帐户”>“允许Windows搜索提供...”在“搜索设置”下切换可能会被意外禁用的问题。

微软修复了在某些设备上无法运行蜂窝数据的问题。

微软解决了一个在更改显示方向或分辨率时可能导致设置崩溃的问题。

微软修复了用户在可靠性监视器中看到大量“程序兼容性助手服务停止运行”的严重事件问题。

微软解决了某些设备可能持续闪烁的问题。