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Microsoft 365 副总裁：微软 Teams 规模甚至将超过 Windows 系统

2020/5/27 14:08:15来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月27日消息 微软对他们的业务增长最快的商业应用程序Microsoft Teams感到非常兴奋，即使是在疫情发生前，但是据 Microsoft 365 副总裁 Jeff Teper称，该应用程序才刚刚起步。

Jeff Teper对外媒Venturebeat表示：“这是一个将超越甚至比Windows 操作系统的更大的平台。”

这是因为他们看到了Microsoft Teams比10亿活跃Windows用户还要多的用户趋势。

“一线员工在医疗保健、零售、航空公司等领域采用Microsoft Teams，” Jeff Teper表示。“实际上，这比整天使用Word、Excel和PowerPoint的人员来说，为我们提供了更大的用户量市场。因此，我认为我们将会看到强劲的增长，成千上万人正在使用Microsoft Teams。”

“我们对Microsoft Teams感到兴奋的部分原因是，它可以被那些参与业务流程的人使用，而这些人可能从来都不是传统的Office客户。”

Teper还设想航空公司使用Microsoft Teams与维护人员和零售商店合作，以尝试自动化工作流程。

Microsoft Teams已经不仅仅是一个应用程序，它也越来越成为一个平台。

“Microsoft Teams是Shell，一个用于构建协作应用程序并将其集成的平台，” Teper说。“为合作伙伴创造了巨大的机会，可以为客户构建解决方案，客户可以通过在Teams上构建其应用程序来赚钱。[过去一年]，我们Teams内部的应用程序增长了750％。看到以Microsoft Teams为基础的医疗、教育和制造业解决方案是现在正在努力关注的事情。从Power Apps支持到Visual Studio支持，以及人们如何部署应用程序。与行业内的其他选择相比，这是最大的改变。因此，我们将帮助组织解决特定问题，而不仅仅是为他们提供通用工具。”

IT之家获悉，微软正在努力为iOS和Android上的消费者用户发布Microsoft Teams，Teper表示，为消费者打造更好的应用程序还将使其业务也变得更好。就像Windows和OneDrive一样，尽管核心产品应该是相同的，但确实应该针对消费者场景来简化它，这是第一步工作。

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关键词：Microsoft 365Windows微软

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