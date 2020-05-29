微软正为 Win10 Edge/Chrome 添加新的拼写检查器

IT之家5月29日消息 微软一直积极参与Chromium项目的开发，该项目为Edge、Chrome、Vivaldi和其他Web浏览器提供支持。微软的贡献使所有Chromium浏览器受益，包括Chromium 版 Edge和Google Chrome。

去年，微软承诺在Chromium基础上用Windows 10上的Windows Spellchecker替换默认拼写检查器“ Hunspell”。借助Microsoft Edge 83，Windows Spellchecker带来了增强和改进。

Google也很喜欢该方案，该功能已经适用于Chrome浏览器，但目前是隐藏功能。

Google和Microsoft工程师之间的这种协作是开源协作工作的一个示例。新的Spellchecker通过支持以下功能将大大改善体验：

URL网址，首字母缩写词和电子邮件地址。

其他语言和方言。

共享的自定义词典。

默认情况下，Chrome浏览器的Hunspell拼写检查所有文本字段中的电子邮件地址、URL等，包括WordPress，Gmail，Facebook，Twitter和大多数第三方网站。

IT之家获悉，使用Windows Spellchecker，你将在电子邮件地址、首字母缩写词、URL、其他语言或方言下看到较少的红线。

与大多数其他Google Chrome浏览器功能一样，Windows Spellchecker可能已开始向某些用户推出。如果您想尝试使用Microsoft的新版Chrome拼写检查器，可以按照以下步骤手动启用该功能：

打开Chrome://flags。

搜索“Use the Windows OS spell checker”并启用它。

重新启动浏览器。

Windows Spellchecker更新是微软对Chromium平台进行的1900多种此类更改之一。去年，微软与Google工程师合作，改善了Chromium平台的可访问性、标签管理、性能以及其他基本领域。