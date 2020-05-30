特斯拉提名两位任期将满董事继续参选，包括CEO马斯克

据国外媒体报道，特斯拉董事会中有3名董事任期将满，特斯拉目前已提名其中的2位继续参选，包括前董事长、现在的CEO埃隆·马斯克。

特斯拉是在当地时间周四提交给美国证券交易委员会的一份文件中，宣布提名两位任期将满的董事参选下一任董事的，特斯拉2020年度的股东大会将在7月7日举行，提名董事的选举是议题之一。

从特斯拉所提交的文件来看，他们提名的董事候选人中，目前任期将满的两位，分别是董事长罗宾·德霍姆和CEO埃隆·马斯克。

罗宾·德霍姆在2014年的8月进入特斯拉的董事会，2017年连任董事，2018年11月接替马斯克出任董事长，3年董事任期到今年的股东大会。

马斯克在2004年4月份就已成为特斯拉董事，2008年成为CEO，其后多次连任董事，但由于此前在社交媒体上闯祸，导致他被美国证券交易委员会罚款，并放弃了董事长一职。

在2017年连任董事时，马斯克和罗宾·德霍姆的得票率分别为97%和96.1%，当时与他们一同连任的还有斯蒂芬·尤尔维森(Stephen Jurvetson)，后者3年的任期也是到今年的股东大会，但他在2019年的4月份就已宣布不再继续参选，因而也就未出现在新提名的董事候选人名单中。

特斯拉此次提名的董事会候选人中，还包括日本养老基金的前首席投资官水野弘道(Hiromichi Mizuno)，他是在今年4月份被任命为董事的。