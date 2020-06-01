vivo X50/Pro 手机正式亮相：超薄 7.49mm，微云台大眼睛

IT之家6月1日消息 今天晚上，vivo举行线上直播发布会，推出了vivo X50、vivo X50 Pro系列手机，vivo最薄5G手机来了。

vivo X50机身厚度约7.49mm，重量约173g；vivo X50 Pro为X系列首款曲面屏设计；vivo X50系列机身背部相机模组采用双色云阶及R3圆角设计，顶部中框采用Choker设计。产品整体轻薄灵动。

vivo X50系列带来液氧、浅醺、黑镜、引力四款配色。液氧代表活力与希望，浅醺代表朦胧与美好，黑镜代表勇气与清醒，引力象征深邃和秩序。总有一款适合与众不同的你。

IT之家了解到，vivo X50系列微云台主摄拥有独立视觉区域及超大号CD纹，对视即被吸引。云台复位功能基于主摄模组整体防抖的云台基本原理，镜片的开孔保证每一个转动位置下fov的完整，因此，造就这只会转动的“大眼睛”。

vivo X50系列微云台采用双滚珠悬架结构，可实现X轴、Y轴双轴转动。利用陀螺仪测量出手机抖动方向和位移，利用洛伦兹力控制相机模组，进行反向运动补偿，通过不断调整，保持画面稳定。

微云台防抖是全画面高清防抖，整个画面稳定效果一致，防抖可达±3°以上，不会出现边缘模糊，解决了常规手抖及运动产生的抖动，普通录像模式就可以达到其他手机超级防抖的效果，且画幅更大，让你拍的又清又稳。

vivo X50 系列微云台主摄的IMX598传感器采用了定制CFA，搭配f/1.6超大光圈和超级夜景4.0，使得夜晚拍的画面更加清晰纯净。

vivo X50 Pro配备黑光夜视功能，它会根据光线自动触发，基于微云台防抖，延长曝光时间，配合激光对焦和AI降噪算法，让你获得更优秀的夜景风光照片。