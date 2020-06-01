内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

vivo X50/Pro 手机正式亮相：超薄 7.49mm，微云台大眼睛

2020/6/1 20:09:07来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月1日消息 今天晚上，vivo举行线上直播发布会，推出了vivo X50、vivo X50 Pro系列手机，vivo最薄5G手机来了。

vivo X50机身厚度约7.49mm，重量约173g；vivo X50 Pro为X系列首款曲面屏设计；vivo X50系列机身背部相机模组采用双色云阶及R3圆角设计，顶部中框采用Choker设计。产品整体轻薄灵动。

vivo X50系列带来液氧、浅醺、黑镜、引力四款配色。液氧代表活力与希望，浅醺代表朦胧与美好，黑镜代表勇气与清醒，引力象征深邃和秩序。总有一款适合与众不同的你。

IT之家了解到，vivo X50系列微云台主摄拥有独立视觉区域及超大号CD纹，对视即被吸引。云台复位功能基于主摄模组整体防抖的云台基本原理，镜片的开孔保证每一个转动位置下fov的完整，因此，造就这只会转动的“大眼睛”。

vivo X50系列微云台采用双滚珠悬架结构，可实现X轴、Y轴双轴转动。利用陀螺仪测量出手机抖动方向和位移，利用洛伦兹力控制相机模组，进行反向运动补偿，通过不断调整，保持画面稳定。

微云台防抖是全画面高清防抖，整个画面稳定效果一致，防抖可达±3°以上，不会出现边缘模糊，解决了常规手抖及运动产生的抖动，普通录像模式就可以达到其他手机超级防抖的效果，且画幅更大，让你拍的又清又稳。

vivo X50 系列微云台主摄的IMX598传感器采用了定制CFA，搭配f/1.6超大光圈和超级夜景4.0，使得夜晚拍的画面更加清晰纯净。

vivo X50 Pro配备黑光夜视功能，它会根据光线自动触发，基于微云台防抖，延长曝光时间，配合激光对焦和AI降噪算法，让你获得更优秀的夜景风光照片。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：vivo X50vivo X50 Provivo

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    