3498 元至 4698 元，vivo X50/Pro 手机正式发布

IT之家6月1日消息 今天晚上，vivo举行线上直播发布会，推出了vivo X50、vivo X50 Pro系列手机，vivo最薄5G手机来了。vivo X50手机8GB+128GB售价3498元，8GB+256GB售价3898元；vivo X50 Pro手机8GB+128GB售价4298元，8GB+256GB售价4698元。

vivo X50机身厚度约7.49mm，重量约173g；vivo X50 Pro为X系列首款曲面屏设计；vivo X50系列机身背部相机模组采用双色云阶及R3圆角设计，顶部中框采用Choker设计。产品整体轻薄灵动。

vivo X50系列带来液氧、浅醺、黑镜、引力四款配色。液氧代表活力与希望，浅醺代表朦胧与美好，黑镜代表勇气与清醒，引力象征深邃和秩序。总有一款适合与众不同的你。

IT之家了解到，vivo X50系列微云台主摄拥有独立视觉区域及超大号CD纹，对视即被吸引。云台复位功能基于主摄模组整体防抖的云台基本原理，镜片的开孔保证每一个转动位置下fov的完整，因此，造就这只会转动的“大眼睛”。

vivo X50系列微云台采用双滚珠悬架结构，可实现X轴、Y轴双轴转动。利用陀螺仪测量出手机抖动方向和位移，利用洛伦兹力控制相机模组，进行反向运动补偿，通过不断调整，保持画面稳定。

微云台防抖是全画面高清防抖，整个画面稳定效果一致，防抖可达±3°以上，不会出现边缘模糊，解决了常规手抖及运动产生的抖动，普通录像模式就可以达到其他手机超级防抖的效果，且画幅更大，让你拍的又清又稳。

vivo X50 系列微云台主摄的IMX598传感器采用了定制CFA，搭配f/1.6超大光圈和超级夜景4.0，使得夜晚拍的画面更加清晰纯净。

vivo X50 Pro配备黑光夜视功能，它会根据光线自动触发，基于微云台防抖，延长曝光时间，配合激光对焦和AI降噪算法，让你获得更优秀的夜景风光照片。

vivo X50 Pro采用像素级星空对齐技术，将星空与地景分割处理，利用对齐算法将多帧星空画面对齐，解决长曝光期间地球自转带来的星星位移，同时保证地景细节清晰，从而实现一键星空。

vivo X50系列微云台通过叠加EIS，实现5轴VIS视频防抖，使拍摄的运动对象更稳定、更清晰。

vivo X50系列EFB连续追焦，点谁追谁，并持续追焦；X50 Pro的万物锁定追焦，通过识别被拍摄物体外形特征进行锁定，即使对象被遮挡或离开画面，回到画面还可继续追焦，确保了照片视频的清晰稳定。

vivo X50系列标配三颗麦克风，形成立体麦克风阵列，可以在拾取主对象声音同时，自动压制周围和拍摄者声音，还可以通过画面缩放让你同步获得声音远近顺畅变换的真实感受。

vivo X50系列电影运镜功能，锁定追焦后，画面会根据电影主角感的构图方式自动zoom，让拍摄对象稳定在画面C位。

vivo X50 Pro拥有强大的视频虚化效果和视频留色功能，进一步增加创作的空间，同时为用户配备“安得街89号字幕组”功能，将视频中的人声自动识别并转化成字幕添加到画面中，让视频添加字幕更加方便。

vivo X50 Pro潜望式长焦镜头可实现5倍光学变焦以及60倍的数码变焦。X50系列标配50mm焦段标准人像镜头、120度超广角微距镜头，满足你的多场景使用。

vivo X50系列配备超清修复功能，可将老照片修复；同时在vivo相册中还可以实现文档去影和照片去路人功能，让你跟画面里的甲乙丙丁说拜拜。

vivo X50系列全系标配90Hz屏幕刷新率、180hz触屏采样率、COP封装工艺的P3全色域AMOLED柔性屏，峰值亮度1300nit，搭载HDR 10+ 技术，支持增强游戏画面的鹰眼模式及减少有害蓝光的LTM阳光屏，瑞士SGS Eye Care Display 认证，呵护你挑剔的双眼。

全新Funtouch OS以“以简至臻”为核心理念贯彻到整体的OS当中，针对90Hz刷新率，优化系统动画，制作全新的交互式动态壁纸，带来可感知的丝滑体验。

vivo联合网易游戏，首发决战平安京90Hz版本及多款游戏的适配；vivo还联合腾讯视频、爱奇艺、优酷共同打造高帧超清专区，提供286部高帧超清内容，给你带来流畅的视觉体验。

vivo X50系列支持SA&NSA双模5G，配备首创5G天线结构——3D 环绕式天线系统，传输速度更快，拥有不一样的高速网络生活。

vivo X50系列配备vivo VEG能量守护技术，解决高刷新率带来的高功耗问题。同时，vivo X50系列也获得了KPL极端环境测试，守护你的X50系列性能持久在线。

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