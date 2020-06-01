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【IT之家开箱】vivo X50 Pro 液氧配色图赏

2020/6/1 21:35:47来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6月1日消息 今天晚上，vivo举行线上直播发布会，推出了vivo X50、vivo X50 Pro系列手机。IT之家现已拿到了vivo X50 Pro的液氧配色，并为大家带来了新品的开箱图赏。

开箱

vivo X50 Pro 采用了方形的包装盒，正面有“X”系列的标志。

vivo X50 Pro 包装内含手机一部、透明保护壳、电源适配器和耳机。

vivo X50 Pro全家福。

vivo X50 Pro 图赏

vivo X50 Pro全系标配90Hz屏幕刷新率、180hz触屏采样率、COP封装工艺的P3全色域AMOLED柔性屏，峰值亮度1300nit，搭载HDR 10+ 技术。

IT之家拿到的 vivo X50 Pro 为液氧配色，官方称这款配色代表活力与希望。vivo X50 Pro为X系列首款曲面屏设计，背部相机模组采用双色云阶及R3圆角设计，顶部中框采用Choker设计。

相机方面，vivo X50 Pro微云台主摄拥有独立视觉区域及超大号CD纹，云台复位功能基于主摄模组整体防抖的云台基本原理，用双滚珠悬架结构，可实现X轴、Y轴双轴转动。利用陀螺仪测量出手机抖动方向和位移，利用洛伦兹力控制相机模组，进行反向运动补偿，通过不断调整，保持画面稳定。vivo X50 Pro 微云台主摄的IMX598传感器采用了定制CFA，拥有f/1.6超大光圈，支持超级夜景4.0

配置方面，vivo X50 Pro搭载了高通骁龙765G处理器，可选8GB+128GB和8GB+256GB的配置。

细节图赏

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关键词：vivoX50

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