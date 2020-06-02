宇航员评 SpaceX 飞船：像买辆新车！但有一点还不足

6月2日消息，据外媒报道，美国宇航局(NASA)宇航员鲍勃·本肯(Bob Behnken)和道格·赫尔利(Doug Hurley)日前搭乘SpaceX的载人龙飞船从肯尼迪航天中心发射升空，并登上国际空间站。两人周一在轨道上接受采访，谈到乘坐载人龙飞船的感觉，并将其与航天飞机发射进行对比。

图：NASA宇航员罗伯特·本肯(左)、道格拉斯·赫尔利(中)和空间站指令长克里斯·卡西迪

在采访中，本肯与赫尔利表示，在爬升轨道的后期阶段，飞行比预期更为困难，但他们非常喜欢这次具有历史意义的太空旅行，并对载人龙飞船与国际空间站能够如此轻松地完成对接感到惊讶。

与此同时，目前驻留在国际空间站上的指令长克里斯·卡西迪(Chris Cassidy)说，载人龙飞船给空间站带来了“新车的味道”。卡西迪是本肯与赫尔利到来之前空间站上唯一的美国宇航员，他说：“但我们打开舱门时，可以看到一辆全新的航天器，我们双方脸上都洋溢着微笑，就像买了新车那种反应。很高兴见到我的朋友，也很高兴看到全新的航天器。”

赫尔利与本肯都曾多次执行航天飞机任务，非常熟悉发射升空过程，即航天器在强大固体推进剂助推器的帮助下发射，随后助推器被丢弃，直到当飞船液体燃料主引擎运行后才能过渡到更平稳的飞行状态。

猎鹰9号火箭是一种两级火箭，由液氧和煤油提供动力。第一级以9台梅林发动机为动力，在发射时可产生771吨以上的推力。火箭的第二级由单一的真空额定梅林发动机提供动力。赫尔利表示：“航天飞机配有固体火箭助推器，在最初两分半钟里的表现粗暴而猛烈，而猎鹰9号火箭的第一阶段升空过程要平稳得多。”

赫尔利称，第一级发动机的关闭，第一级和第二级的分离，然后第二级上的发动机点火，与电影《阿波罗13号》中描述的发射过程相似。他解释称：“第一级发动机会首先关闭，然后在助推器分离和梅林真空发动机启动之间会有短暂的间隔。那时，我们会在大概半秒内从3G重力降至零重力，随着梅林真空发动机点火，我们又开始加速。然而在第二级飞行期间，使用单个发动机的载人龙飞船却比使用3个发动机的航天飞机更不稳定，我们希望与SpaceX工作人员讨论这个问题。”

载人龙飞船的设计目的是自动与空间站对接，而不需要机组人员的任何直接干预。但在第一次试飞中，赫尔利两次接管了手动控制，以验证宇航员在必要时是否可以独自驾驶飞船。结果显示，没有任何问题，当载人龙飞船与空间站对接时，本肯与赫尔利甚至没感觉到任何撞击。

赫尔利说：“真正让我们感觉印象深刻的是，我们甚至没有感觉到对接已经完成，一切都太顺利了。”赫尔利曾是试飞员，拥有加州理工大学机械工程博士学位的本肯则是经验丰富的空军试飞工程师。他们之所以被选为执行载人龙飞船首次载人发射任务，部分原因是他们可以在航天器于夏末开始向空间站执行载人任务之前，利用他们的技能来评估它。

赫尔利表示：“我们在那里评估载人龙飞船是如何完成任务的，到目前为止，它表现得非常出色，做了我们执行这项任务所需要的一切事情，所以我们对它的表现非常满意。”

谈及载人龙飞船上的太空厕所时，虽然赫尔利没有提供任何细节，但他表示，它“与我们在航天飞机上习惯的厕所非常相似，可以正常使用，我们对它没有任何问题”。

NASA还没有决定赫尔利和本肯将在轨道上停留多长时间。载人龙飞船获得了在太空中驻留长达四个月的认证，但根据太空环境对太空舱太阳能电池板的影响、大西洋溅落区的天气和其他因素，这艘飞船可能会被提前下令返回地球。

本肯表示，不知道他们什么时候返回地球令人觉得“有点儿奇怪”。他说：“我正在努力向我年仅6岁的儿子解释这件事，从他的角度来看，他只是对我回家后要养一只狗感到兴奋。所以他接受了这种不确定性，并同意在我在轨道上时继续给我发信息。”

这项任务预计将持续至少六周时间，也可能长达四个月，远远长于相对短暂的航天飞机飞行时间。与妻子(都是资深宇航员)和儿子保持联系，是赫尔利和本肯的首要任务之一。

本肯说：“发射后令我最兴奋的事情之一就是能够给家里打个电话。我已经有很长一段时间没有进入轨道了，我有了儿子，他有生以来第一次有机会看到我进入太空。我只是想了解他的感觉，并与他分享一点儿经验。在佛罗里达州观看了对接之后，他能够回到休斯顿，对整件事感到非常兴奋。所以这对我来说也是非常棒的。”