微星：B550M 迫击炮规格领先 X470，供电超 B460

IT之家6 月 4 日消息 AMD B550 系列主板将于 6 月 16 日上市，今天微星官方介绍了其 B550M 迫击炮主板，称其规格领先 X470，供电超 B460。

IT之家了解到，微星称 B550 的定位是取代 X470，B550 在规格上领先于 X470，因此最终售价也会与 X470 级持平，而不是 B450。B450 系列也不会立刻停产，而是保持平行销售。

设计方面，微星 MAG B550M MORTAR 采用了 8 相并联设计，而上代为 4+2+1 的设计。官方称 B550M MORTAR 虽然只有 8 相供电，但每一路输出高达 60A，所以实际输出能力比 B460M 迫击炮还要强。

散热方面，MAG B550M MORTAR 的散热片也是装备齐全，并给散热片不仅覆盖到了 MOS 管，还通过导热材料贴合在电感上，帮助电感也能有效降温。接口方面，MAG B550M MORTAR 支持 6 个 SATA 接口，并提供前置 TYPE-C 和 USB 3.2 Gen1 口。PCI-E 插槽为 4 条，其中一条带 PCI-E 钢铁装甲的走 CPU 总线，搭配第三代锐龙可实现 PCI-E 4.0，下方为走 PCH，规格 PCI-E 3.0，微星还给第一条 M.2 配置了冰霜铠甲。

背部接口方面为 HDMI+DP、USB 2.0+USB3.1 Gen1，另外还有连接速度为 10G 的 USB 3.2 Gen2 口。网路方面为 2.5G 网卡，音频为 7.1 声道输出，支持 S/PDIF。