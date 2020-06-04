Winstall.app 发布：基于 Web GUI 的 Win10 软件包管理器

IT之家6 月 4 日消息 在 5 月份 Build 2020 大会上，微软推出了 Windows 软件包管理器，这是其首次尝试为 Windows 创建类似 Linux 的软件包管理器。在当前形式下，Windows 软件包管理器 “winget”是完全基于命令行的工具，可以从托管在GitHub上的集中式存储库中快速下载和安装大量应用程序。

但是，如果你不喜欢使用基于命令行的工具，第三方开发者 Mehedi Hassan 已经创建了winstall.app。它是一个 Web 应用程序，可用作 Windows 软件包管理器的 GUI 版本，使用户可以分别搜索和安装应用程序。它还允许用户选择多个应用程序并创建一个批处理命令，使用命令行一次性安装所有应用程序。

Windows 软件包管理器和 winstall.app 所提供的存储库已经有了显著增长，其中包括 Steam，ShareX，Telegram，Google Chrome，Edge 等等。软件开发人员还可以将其应用程序清单提交到存储库，以使其在 Windows 软件包管理器中可用。

当前，Windows 软件包管理器在某种程度上受到限制，能够搜索和安装应用程序，但是微软在 Build 会议中还讨论了一些改进。微软正在努力添加卸载和更新命令，以更轻松地管理已安装的软件包。

IT之家此前报道，如果你想获取 Windows 软件包管理器的最新更新，则需要成为 Windows Insider 或注册 Windows 软件包管理器 Insider 程序。Windows 软件包管理器作为 Windows 10 中已包含的 Windows App 安装器的一部分分发。

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