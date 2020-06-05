和解！华为撤回对传音珍珠极光主题壁纸涉嫌侵权诉讼

IT之家 6 月 5 日消息 据澎湃新闻报道，为起诉传音控股一案双方已经达成和解，华为撤诉。

今日晚间，深圳传音控股股份有限公司（传音控股，688036）发布公告称，6 月 5 日收到广东省深圳市中级人民法院出具的《民事裁定书》【(2019)粤 03 民初 3804 号】。根据该裁定书，就原告华为技术有限公司起诉公司及子公司深圳传音制造有限公司、深圳市泰衡诺科技有限公司、惠州埃富拓科技有限公司、深圳市智讯拓科技 有限公司、重庆传音科技有限公司著作权侵权纠纷一案，法院裁定准许原告撤回起诉。

公告称，法院裁定：准许原告华为技术有限公司撤回起诉。案件受理费人民币 141800 元，减半收取 70900 元，由原告华为技术有限公司负担，其余部分退还原告。

上述公告没有披露双方达成和解的具体细节。

IT之家了解到，去年 9 月 29 日，传音控股收到深圳市中级人民法院送达的关于华为技术有限起诉公司及子公司深圳传音制造有限公司、深圳市泰衡诺科技有限公司、惠 州埃富拓科技有限公司、深圳市智讯拓科技有限公司、重庆传音科技有限公司的 《民事起诉状》等相关材料。

华为称其是 “珍珠极光 Pearl 主题壁纸”美术作品的著作权所有权人，诉被告将原告 “珍珠极光 Pearl 主题壁纸”美术作品仅简单调整色彩纯度后持续用在被告开发的 HiOS4.1 和 HiOS5.0 系统预置壁纸中，并在发布会、网页展示、广 告等宣传中使用该壁纸的行为，侵犯了原告的署名权、修改权等人身权利。华为请求法院判令六被告立即停止侵权，同时赔偿原告经济损失 2000 万元。