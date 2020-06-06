发牌一周年，中国引领 5G 商用进程

2019 年 6 月 6 日，工信部向四家运营商发放 5G 商用牌照，意味着中国正式进入 5G 商用元年。一年来，无论是政策支撑、网络建设、市场竞争还是应用创新，中国 5G 产业都取得了长足进步，引领全球信息通信建设高潮。

在政策支撑方面，国家高度重视 5G 产业发展，早在 2013 年就建立了 IMT-2020 推进组，并于当年向 ITU 提交了包含 9 大关键能力的 “5G 之花”，在全球 5G 技术创新、标准推进、产业协作和国际合作方面发挥了重要作用。随着经济发展步入新形势，以推进 5G 网络建设作为培育发展新动能、促进消费升级的重要抓手，早已成为各级政府共识。2015 年，中国 “十三五”规划纲要、《国家信息化发展战略纲要》等文件中明确提出 5G 发展方向及要求；2017 年，政府工作报告中首次提出要加快 5G 研发和转化，做大做强产业集群；2020 年 3 月，工信部出台纲领性文件《关于加快 5G 建设的通知》，要求推动独立组网建设，强调核心芯片、器件研发，带动整个产业链各环节的发展。地方层面，2019 年共计 29 个省级行政区将 5G 网络建设写入政府工作报告，长三角三省一市、大湾区、京津冀相继推出区域 5G 网络协同发展行动计划，5G 产业竞速全面升级。2020 年 3 月，5G 正式纳入国家 “新基建”范畴，提升了社会各界对信息通信基础设施的认可程度，有力支撑中国 5G 产业发展进入快车道。

在网络建设方面，尽管受到芯片禁令和新冠疫情的影响，中国仍然成为全球布网规模最大的 5G 市场。截至 2020 年 4 月底，中国移动建成 14 万座 5G 基站，中国电信和中国联通积极推进共建共享，累计开通 5G 基站 10 万座，实现了 50 多个城市 5G 商用。中国广电则在 2019 年颁布了 5G 网络建设方案，并于今年 5 月和移动签订了《5G 共建共享合作框架协议》，共同建设 700MHz 5G 无线网络，预计在 2021 年底基本实现全国覆盖。同样的一年里，率先开展 5G 商用的韩国、美国与部分欧洲国家纷纷放慢了脚步，其中韩国作为全球首家开通 5G 商用网络、布网规模全球第二的国家，截至 2020 年 2 月完成 10.9 万个基站部署，仅为中国同期的六成。

在市场竞争方面，无论是终端还是无线主设备，以华为、中兴、小米、OPPO 为代表的中国企业均占据行业领先地位。在网络建设的带动下，中国 5G 智能终端设备的创新和普及节奏逐渐加速，2020 年 4 月，国内市场 5G 手机上市出货量 1638.2 万部，市场保有量累计高达 4400 余万部，预计年底将超过 1 亿部。5G 手机的售价的下限也从商用初期的近万元下降到了 1500 元左右，真正的 5G 千元机有望在下半年上市，大幅降低了用户门槛。华为、中兴延续了 4G 时代的强劲势头，截至 2020 年 2 月，华为在全球 5G 市场已获得 91 个商用合同，与爱立信 86 个，诺基亚 67 个，中兴通讯 46 个共同占据九成以上的市场份额。

在应用创新方面，三大运营商和合作伙伴在 5G 垂直行业领域的开拓成果显著，各地 5G 应用遍地开花。北京积极实施 “一五五一”工程，在工业互联网、智慧医疗尤其是智慧交通等领域推进 5G 应用示范，与 Baidu、智能车联等企业建设的车联网项目，已完成 33 个路口、40 公里 5G 车联网基础设施建设。上海依托青浦华为基地等产业基础推动多场景试点，国内首个 “5G+AI”全场景商用示范园区——上海浦东新区张江人工智能岛集聚了 IBM 研发总部、英飞凌大中华区总部等垂直行业巨头。深圳 5G 网络平均覆盖密度全国第一，深圳移动已携手 20 多个行业，推出 5G + 无人防疫车、5G 红外测温、云视讯等一批创新产品及业务，深圳联通正携手比亚迪、北京大学深圳医院、深圳地铁等企业，力争实现 5G 技术与各行各业的深度融合。