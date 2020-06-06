用数据说话！彭博社：英国很难抛弃华为

随着美方不断加大对华为的打击力度，近来关于英方将抛弃华为的流言甚嚣尘上。外媒消息称，英国政府正重新审视对华为参与该国 5G 建设的立场，并与日韩供应商接触试图寻求中国技术的替代品。

不过彭博社周四发文称，英国想要与这家中国科技巨头做切割绝非易事，且代价高昂。报道指出，英国运营商已经在使用华为设备建设 5G 网络。任何其他供应商，包括华为在欧洲的竞争对手诺基亚和爱立信，都难以填补这一空白。

35%

英国情报官员担忧英国网络会受到破坏与攻击。因此，政府已制定措施来加强对四家移动运营商的安全监管。这四家运营商分别是英国电信旗下的 EE、沃达丰集团、长江和记实业旗下的 3 英国和西班牙电信旗下的 O2。

这些规定将于今年晚些时候提交议会批准。然而，来自约翰逊所在政党的几名议员宣称，华为必须被排除在 5G 建设之外。

这将对英国的电信供应链造成冲击。这家中国供应商已经占据了使用当前 4G 技术传输信号的基站 35% 份额。在英国优势电信公司英国电信中，这个比例超过了一半。

这些老旧的系统现在正承受着移动视频等高带宽应用带来的压力，因此运营商迫切希望升级到 5G。由于这些设备必须与 4G 兼容，如果全部由同一家供应商提供，就会简单得多。

2023

自英国推出 5G 服务以来，华为进一步巩固了市场地位。英国电信和 3 使用的大多数 5G 基站设备都来自华为，而后者在沃达丰的新网络中也占有很高比例。5G 网络还远未完成，该国将在以后安装更多来自诺基亚和爱立信的设备。但是，华为的早期优势使得现在撤回的难度和成本更高。

英国安全官员警惕使用华为系统所谓的 “风险”，正确保其设备不能用于最敏感的核心网，即网络中收集、处理和再分发数据的部分。英国电信计划在 2023 年前将 EE 的核心网从华为转移到爱立信。其他运营商表示，它们的核心并不使用华为。

担心华为的系统可能被黑客或敌对国家占用，他们正在确保华为的设备不能用于最敏感的移动网络 “核心”，即数据收集、处理和再分发的部分。英国电信计划在 2023 年前将 EE 网络的核心从华为转移到爱立信。其他运营商则表示，他们的核心网没有使用华为设备。

不过，美国官员表示，核心和非核心概念是 5G 的灰色地带，其中很多数据是在外围处理的。此外，华为还参与了其他敏感项目，比如为 O2 网络开发安全网关。LinkedIn 上一些电信工程师的个人资料显示，他们正在将华为的实时支付系统与 O2 的核心网进行整合。

5 亿

今年 1 月，英国电信表示，对华为 5G 和光纤宽带设备施加的 35% 的上限将使其损失 5 亿英镑（C114 注：约合 6.24 亿美元）。其中大部分来自淘汰和替换其收购 EE 时遗留下来的许多华为 4G 设备。

行业组织英国移动委托进行的一项研究显示，完全禁止使用华为 5G 技术将整个行业的这些成本成倍增长，并因抑制竞争推高采购支出。

技术研究公司 Assembly 在报告中称，华为被认为是市场的领导者，其设备可能领先市场九个月或更长时间。如果禁用华为，这将给英国经济造成 45 亿至 68 亿英镑的损失，并表示 5G 的推出可能会落后两年之久。

对约翰逊（Johnson）首相而言这似乎很糟糕，他已承诺到 2025 年将全国数据传输速率提升到千兆。冠状病毒凸显了英国通信基础设施对数百万被迫在家工作的选民的重要性，而英国目前正面临严重的经济衰退。在经济低迷的情况下，现在绝非推倒和重新设计国家网络的好时机。