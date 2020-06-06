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央视：我国 5G 牌照发放一周年，建设发展超预期！

2020/6/6 9:35:36来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家6 月 6 日消息 今日是中国 5G 牌照发放整一周年。

据央视新闻报道，据工业和信息化部统计数据显示，目前全国已建成的 5G 基站超过 25 万个，有 130 款 5G 手机获得入网销售许可，5G 终端连接数超过 3600 万。仅 4 月一个月，5G 用户就增加了 700 多万。

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IT之家了解到，三大电信运营商表示，虽然一季度受到了疫情的影响，但 5G 的建设不仅没有延缓，在建网速度和发展规模上反而超出了预期。

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关键词：5G

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