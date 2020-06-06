ANC 降噪 + 无线充电，OPPO Enco W51 真无线耳机预售：到手价 469 元

IT之家6 月 6 日消息 昨日，在 OPPO Reno4 系列新品发布会上，OPPO 正式推出首款主动降噪真无线耳机——OPPO Enco W51，支持 ANC 降噪和无线充电等。目前这款耳机已经在 OPPO 官方商城和京东开启预售，在京东可参与支付 10 元定金抵 40 元活动，到手价 469 元。

OPPO Enco W51 采用了 “2+2”的降噪解决方案，由全新架构高端双核数字降噪芯片 + ANC 双重主动降噪技术组成。同时 OPPO Enco W51 还拥有三麦克风上行通话降噪，第三颗麦克风位于出音嘴，拾取耳道内声音，不容易被外界干扰。此外，该机是首个实现系统级音质补偿算法的真无线耳机，可真实还原降噪前声音细节，减少降噪带来的部分音质损失。

OPPO Enco W51 耳机盒支持无线充电，充电 15min，听音乐最长可达 3h。满电情况下机身总续航长达 24h，每天畅听 4h，耳机还支持部分手机对其充电盒进行无线反向充电。该机采用双核架构蓝牙 5.0 芯片，配合 OPPO Reno4 系列手机即可实现 94ms 的低延时，单算耳机端延时则为 47ms。该机拥有绒白、羽黑、蔚蓝三种配色。

IT之家了解到，OPPO Enco W51 不仅支持双击左耳开关降噪、双击右耳切歌或接挂电话、三击唤醒语音助手等机身一体操控。该机的人体工学设计符合耳道结构，支持 IP54 级的防尘防水和快速配对。