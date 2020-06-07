新车仅半年就掉漆！特斯拉被车主集体起诉

IT之家 6 月 7 日消息 特斯拉一直被诟病的问题就是车辆的做工品控很一般，近日该公司就因为车漆问题在加拿大被集体起诉。

这起诉讼是由 Jean-François Bellerose 在加拿大魁北克发起的，他声称其 Model 3 在购买仅仅 6 个月后，车门底部和下摇臂板上的黑色车漆就已崩裂和剥落。

Model 3 车型此前就被曝存在生锈问题，特斯拉甚至曾试图通过提供附着在摇板上的油漆护板来解决这个问题。

据报道，当 Bellerose 联系特斯拉修复车漆时，他被告知损坏不在保修范围内，尽管 Model 3 的保修期为一年，这导致 Bellerose 花了 4738 美元来修复车辆的漆面。

Bellerose 还指出，大多数魁北克车主的车辆都会使用 8 年左右，而很多厂家都提供 3 年的漆面保修。

Bellerose 正在寻找更多在同一时间段内遇到类似问题的人，以及在买车时没有被告知这一问题的车主，对特斯拉发起集体诉讼。

IT之家了解到，原告希望特斯拉补偿那些受影响的人因车漆问题而产生的维修费用，或者补偿他们 Model 3 的售价与折旧价值之间的差额，他们还要求特斯拉给予遇到此问题的 Model 3 车主额外的 500 美元赔偿。