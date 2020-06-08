Win10 Edge 若崩溃太多，显卡驱动程序将被评定为 “质量低下”

IT之家6 月 8 日消息 Windows 10 已经是一项服务，会不断进行更新，而重大功能更新可能需要新的驱动程序。用户此前曾报告称，驱动程序缺陷也干扰了主要功能更新的安装。从那时起，微软开始认真对待兼容性问题，以提高驱动程序的整体质量。

IT之家获悉，微软正在实施新举措，这些措施将使 Windows 10 更好地应对灾难性的驱动程序问题。其中一项策略将研究 GPU 显卡驱动程序更新后不同应用程序中的崩溃和性能问题，而另一项策略将研究驱动程序回滚功能。

Windows 10 的图形组件将处理来自 Web 的可视数据，并监视基于 Chromium 版 Edge 浏览器由于图形驱动程序而崩溃的频率。如果驱动程序导致 Microsoft Edge 一年崩溃一次以上，则该驱动程序被认为是有缺陷或质量低下的版本。

同样，微软计划查看在使用通讯和协作应用程序（例如 Skype，Discover，Teamviewer，Slack，Zoom，WhatsApp，Telegram 等）时由于显示驱动程序导致的崩溃次数。

微软还计划在初次更新的两天内监视驱动程序何时回滚或使用其他驱动程序是否安装成功。

微软指出：“这些动作表明用户在使用严重的驱动程序时遇到了问题，以至于他们需要使用其他驱动程序。”

这些策略更改似乎表明 Windows 10 最终在驱动程序更新方面有了新的进展。

微软的新措施将减少由 Windows Update 推送的驱动程序更新引起的兼容性错误，、应用程序崩溃和其他性能问题。

微软还引入了其他措施来改善 Windows 10 驱动程序的质量和性能。例如，当设备上发现严重的驱动程序兼容性问题时，微软现在允许 OEM 硬件制造商（例如 HP，Intel，Dell 等）请求阻止 Windows 10 功能更新。

微软在重大公众假期前后也不会再进行驱动程序更新，并且可以预测部署驱动程序发布的节奏，以帮助硬件制造商和用户解决意外问题。