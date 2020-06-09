关闭微信朋友圈广告有多难？13 个步骤点击 16 次，只能关半年

IT之家 6 月 9 日消息 据《消费者报道》发文称，2015 年 1 月，微信正式上线朋友圈商业广告，但用户对朋友圈广告侵犯隐私、朋友圈广告难以关闭的质疑从未间断。

据《消费者报道》统计，要想关闭朋友圈的个性化广告，至少需要经过 13 个步骤、点击 16 次，并且只能关闭六个月的时间，不少用户甚至根本不知道可以自由选择关闭朋友圈广告。

具体关闭广告步骤如下：打开微信 App——点击 “我”——点击 “设置”——点击 “关于微信”——点击《隐私保护指引》——点击 “第 9 条 其他”——点击《隐私政策》——点击 “广告”——点击 “关于广告”——点击 “如何管理您看到的广告”中的 “管理”——点击 “登录”——选择 QQ / 微信登录——关闭 “个性化服务设置”中 4 个相应的按钮。

值得一提的是，6 月 1 日，账号认证为 “微信官方辟谣平台”的微信公众号 “谣言过滤器”发布了一篇题为《你的微信被监听了？假的！》的文章。文中，腾讯微信团队公开表示：“聊天内容属于用户的通信秘密和个人隐私，微信不会监测用户的聊天记录，腾讯更不会通过监测用户聊天记录来推送广告。”该文章还指出，腾讯的广告投放标签是针对用户群体而非单个用户。“一般来说，广告主会选择把广告投放给设定的目标人群，通常投放的人群非常广，因此很容易出现用户收到的广告‘恰好’和自己日常聊天 / 浏览内容相似的巧合。”

IT之家了解到，就微信朋友圈广告存在的问题，目前腾讯方面还未做出任何回复。