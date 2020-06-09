谷歌皮查伊献给 2020 毕业生：去寻找最能激发你热情的事

北京时间 6 月 9 日上午消息，谷歌 CEO 桑达尔 · 皮查伊日前在线给 2020 年的毕业生们送上了一份毕业演讲。时值新冠疫情在全球大流行之际，皮查伊表示，在家里的后院给大家做演讲，这是从前没有想象过的，也不是毕业生们想象中的毕业到店里。

他鼓励毕业生，“你们将战胜一切困难，因为你们的前辈证明过这一点。”

以下为皮查伊演讲全文：

大家好！祝贺 2020 届毕业生，祝贺你们的父母，老师，以及所有陪伴你们一路走来的人。

没有现场观众的毕业典礼，在家里的后院给大家做演讲…… 以前真的从没想象过的，但这也让我对 YouTube 内容创作者的世界有了更深层的了解。没有他们，我可能根本没有机会，同包括前总统（奥巴马），前第一夫人（米歇尔 · 奥巴马），Lady Gaga，碧昂斯和 BTS（韩国组合防弹少年团）在内的众多名人一道，祝贺大家的毕业。

我知道，这不是你们想象中的毕业典礼。在本该庆祝你们学业有成的时候，现实让人苦恼不已：你计划的行动，你获得的工作和你期待的经历通通受阻。在这种令人心灰意冷的情况下，可能没有什么话能让人感受到希望。所以，我先抛出我的结论：你们将战胜一切困难。大家别激动，演讲才刚开始。

你们将战胜一切困难，因为你们的前辈证明过这一点。100 年前，1920 届的学生在一场全球流行病进入尾声的时候毕业。50 年前，1970 届的学生在越战期间毕业。将近 20 年前，2001 届的学生刚刚毕业几个月，就发生了 911 事件。这样的例子不胜枚举，毕业生们不得不克服诸多新的挑战，而且最后他们确实战胜了困难。人类的历史告诉我们，完全有理由在危机中心怀希望。所以，请大家心怀希望。

有意思的是，我还注意到一个很流行的想法：每一代人都会低估下一代的潜力，这似乎已经成为一种惯例。这是因为他们没有意识到，一代人所取得的进步，会成为下一代人成长的基础，而且需要新一代人的继承才能实现创新。

我成长的年代是科技还没有进入大众生活的年代。我 10 岁的时候，家里才有了第一部电话。直到来美国读研究生之后，我才能经常使用到计算机。费了好大劲儿才买到的电视机，也只有一个频道。所以想象一下，大家共同使用的这个平台，能够提供数百万个频道的节目，这是一件多么令人惊叹不已的事情。

相比之下，你们这一代的成长伴随着各类计算机的使用。计算机可以随时随地回答你所有问题的能力，也是我过去十年努力工作的目标，但对你们而言，可能没什么大不了。没关系，我不会因为这个感到难过，相反我对未来更加充满希望。

你们可能也会对于科技解决问题的能力有限而感到失望，或者受不了科技的 “落后”。这种热切的态度，就是开启下一次技术革命的钥匙，推动你们开发出我们这一代人想都不敢想的产品。

你们也可能对这一代人在气候变化问题上的做法，或者教育方式不以为然。请大家继续保持这种不满足现状的想法，这是推动世界进步所必需的。世界终将会按照你们的想法那样，变得更美好。即使现在你们还不知道具体怎么做，但请记住，最重要的是保持开阔的心胸，找到你爱做的事。

对我来说，技术是我的最爱。我觉得随着家人使用的科技产品越来越多，我们生活水平也越来越高。毕业的时候，我就知道我想从事的工作是让科技的便利惠及尽可能多的人。我当时想通过设计和制造品质更高的半导体来实现这个目标。所以你们说，还有什么比找到目标更令人热血贲张的呢？

为了送我去斯坦福上学，我父亲花掉了一年的工资给我买了来美国的机票，那也是我平生第一次坐飞机。不过，我到了加州才发现，这里的情况和我想象的不大一样。美国的物价高，往印度家里打通电话，一分钟收费超过两美元。一个背包的价格就抵上我父亲一个月的薪水。之前，还听说加州海滩很温暖…… 但我感觉到的却是冰冷刺骨的海水。除此之外，我很想念印度的家，想念我的朋友们，想念女友，也就是我现在的妻子。

那段时期的一个亮点是学习计算。有生以来第一次，我可以在任何时间，自由地使用计算机。这件事让我兴奋不已。也是那段时间，互联网开始兴起。

我进入斯坦福学习的同一年，Mosaic 浏览器发布，令万维网和互联网得到了普及。在我离开斯坦福的那个夏天，还在读研究生的谢尔盖 · 布林（谷歌创始人）结识了还在读工程学专业的拉里 · 佩奇（谷歌创始人）。这两件事深刻地影响了我之后的人生，尽管当时我一无所知。

经历了很长的过程，我才逐步意识到互联网是让技术进入更多人生活的唯一且最佳方式。也是在悟到了这一点后，我重新做了职业规划，加入谷歌开启新的追梦旅程。

在谷歌开发第一个浏览器所带给我的奇妙感受，启发我在 2009 年主导开发了 Chrome，并且促成了各方合作，帮助谷歌开发出大众买得起的笔记本电脑和手机。让身处世界各地的学生，无论他们在城市还是村庄，都能和你们一样，接触到互联网上的各类信息。

如果我当时继续读研，现在很可能已经拥有了博士学位，我的父母也会为我感到自豪，但我同时也失去了利用科技为更多人造福的机会，当然也不可能作为谷歌 CEO 为大家做毕业典礼演讲。请大家相信，27 年前我乘坐的飞机降落在加州的时候，这一切都不在我的预料之内。之所以能取得今天的成绩，除了运气，就是我对科技的热爱和开放的心态。

听我的，花些时间去寻找这个世界上最能激发你热情的事业，不是那些你父母想要你去做的事，也不是身边朋友们都在做的事，或者这个社会期待你做的什么事。你们可能已经得到了很多建议，这里我的建议是：胸怀开阔，永不满足，心怀希望。如果你们能做到这些，历史将记住 2020 届毕业生，不是因为你失去了什么，而是因为你改变了什么。你们有机会改变一切，对此我很乐观。