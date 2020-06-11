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魅族万志强：6 月后魅族 16T 或 “绝迹”，买不到魅族非 5G / 非旗舰产品

2020/6/11 7:15:33来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 6 月 11 日消息  魅族此前已正式发布了新款魅族 17 系列手机，不过仍有用户对魅族 16T“念念不忘”。今日凌晨魅族营销负责人万志强也就魅族 16T 补货问题做出了回应。

万志强表示，5G 布网速度很快，建议直接一步上 17。魅族 16T 主要平台还有少量在售，6 月之后应该就绝迹江湖了。同时万志强强调，6 月之后再也买不到魅族非 5G 和非旗舰产品了

此前万志强曾表示，魅族 17/Pro 的 AG 梦幻独角兽 / 定白在 618 期间基本可实现现货销售。

IT之家了解到，魅族于去年 10 月末正式发布了魅族 16T 手机：采用了一块 6.5 英寸的三星 Super AMOLED 极边全面屏，分辨率为 2232x1080；搭载高通骁龙 855 处理器 + UFS 3.0 闪存，电池容量为 4500mAh 并支持 18W mCharge 快充；采用 800 万像素超广角镜头 + 1200 万像素主摄像头 + 500 万像素人像摄像头组成的后置三摄方案，支持 AI 场景识别、双超级夜景模式、AI 人像模式、2.5 厘米超微距摄影功能，前置摄像头为三星定制的 1600 万像素美颜镜头。

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关键词：魅族16T魅族17万志强

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