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微软 Win 10 20H1 谜之 Bug：已修复的磁盘优化问题正式版又出现了

2020/6/11 10:25:49来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 6 月 11 日消息  据 Windowslatest 报道，微软 Windows 10 May 2020 更新（2004 版）正陆续推送，不过微软似乎又搞出了一些 “幺蛾子”：有用户反映称在升级后导致优化存储的内置工具无法正常工作

据外媒测试后发现，Windows 10 2020 年 5 月更新附带了另一个未确认的错误，该 Bug 会导致 “磁盘优化”和 “碎片整理和磁盘优化”工具出现问题。所谓的 “磁盘优化”是 Windows 10 中包含的内置工具，它允许用户对所有碎片文件进行碎片整理并解决性能问题。默认情况下 Win 10 每周都会自动在所有分区上运行维护，用户可以在 “优化驱动器”工具中查看状态。

在 Windows 10 版本 2004 中，磁盘优化工具仍可以帮助用户解决性能问题，但它并不总是报告正确的状态。

例如，磁盘优化工具会报告用户的 PC 从未运行过扫描，并且驱动器仍需要优化。对于想要检查驱动器运行状况的管理员来说是一个大问题，因为无法确认驱动器是否经过优化。

IT之家了解到，Windows 10 的驱动器优化工具的 Bug 是没有保存上次驱动器碎片整理 / 优化的日期，也没有显示状态。重新引导系统后相关结果将被删除。不过该工具并未损坏，仍然可以帮助用户自动或手动修复 Windows 性能问题。用户可以按照以下步骤验证优化 / 碎片整理和 TRIM 的状态：

·  打开开始菜单。

·  键入 “事件查看器”并打开它。

·  在事件查看器中，导航到 Windows 日志> 应用程序。

·  右键单击 “应用程序”，然后单击 “过滤当前日志”。

·  在 “事件源”下拉菜单中选择 “碎片整理”。

·  单击确定。

中间窗格将显示事件列表，单击它们将在预览窗格中显示详细信息。

值得注意的是该 Bug 已被作为 Windows Insider 程序的一部分报告给了 Microsoft，并且一位用户要求该公司不要发布带有此错误的更新。

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关键词：微软Windows 10

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