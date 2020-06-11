微软 Xbox Series X 所有已知消息及未来：澎湃性能仅是新世代的开始

IT之家6 月 11 日消息 微软 Xbox 官方今天发布了《Xbox Series X 所有已知消息，及未来》文章，澎湃性能仅是新世代的开始。并称这是史上最强劲的 Xbox 主机，由内而外重新设计，专为极速与性能而生，前所未有，为你呈现栩栩如生的游戏世界。目前为止，这是你能了解到的关于 Xbox Series X 的一切。

下面是文章内容：

随着我们进入了由 Xbox Series X 及其游戏作品所带来的新世代，我们看到了一个您会立刻被更逼真、更有沉浸感、更有反馈感以及更惊人的游戏和游戏世界所包围的未来。这篇博客包含我们迄今为止分享的关于 Xbox Series X 和 Xbox 未来的所有内容。请为这篇博客保留一个书签，我们会在之后有更多内容时在这篇博客中进行内容更新。

Xbox Series X 是一台性能更强大的游戏主机，它予力开发者实现他们的创意愿景和梦想。XboxSeries X 拥有前所未有的 12 teraflops GPU，从而使得诸如硬件加速的 Direct X 光线跟踪、可变速率着色（variable rate shading）、最高可达 120 fps 的帧率以及多个游戏的快速唤醒等功能得以实现。所有这些功能都将为主机游戏带来前所未有的真实度、即时性、精度和准确性。

15 家来自 Xbox Game Studios 的工作室以及全球最为知名的开发和发行团队目前都已经拥有了 Xbox Series X，这意味着 Xbox Series X 将会支持未来一系列全新大作，比如《光环：无限》。另外，玩家们在 Xbox Series X 发售时将能通过向下兼容功能畅玩上千款来自不同世代 Xbox 的作品，我们相信各个世代的玩家都迫切需要这一功能。

重要的是，超过 80% 的主机玩家也同样会在 PC 和移动设备上玩游戏。这也是为什么我们会在主机、PC 以及移动设备上推出诸如 Xbox Game Pass、Xbox Live 以及 Project xCloud 等服务，我们希望玩家可以和朋友在任何设备上一同探索新世代的游戏作品。所有这些都是我们承诺为您提供最佳游戏体验和游戏价值的一部分。

我们始终将玩家放在首位。我们时刻都在思考如何通过 Xbox 上的游戏和体验为您和您的朋友提供更多价值。我们坚信如果游戏对所有人都能敞开大门的话，那游戏就会有团结世界的力量。

强劲性能的主机带来更多沉浸式的游戏体验

Xbox Series X 将成为那些追求身临其境游戏体验玩家的不二之选，因为这台主机从设计、制造以及优化上就是为游戏而生，而且毫无妥协。Xbox Series X 由新一代定制处理器支持，其中包括比 Xbox One 处理性能高出 4 倍以上的 8 核 Zen 2 CPU, 以及比初代 Xbox One 性能高出 8 倍多的 12 TFLOP RDNA 2 GPU。Xbox Series X 将会为玩家带来全新层次的视觉逼真度以及沉浸感。Xbox Series X 还拥有在所有次世代主机中更高带宽的 GDDR6 内存以及一块定制的下一代固态硬盘（SSD）, 这些硬件能力将帮助开发者最大程度实现创意。在 DirectX 硬件加速光线跟踪、可变刷新率以及超低延迟输入等下世代功能的帮助下，Xbox Series X 为主机游戏的逼真度、精度和准确性上树立了一个全新的标杆。

大胆而独特的工业设计使我们能够让 Xbox Series X 以最安静、最有效的方式呈现在大家面前，同时也能够自然的融入到您的家庭环境中。Xbox Series X 同时支持垂直和水平放置。

全新的 Xbox 无线控制器拥有改进过的人体工程学设计以符合更多人的使用习惯，同时也能够在多设备上连接并降低了输入延迟。全新的 Xbox 无线控制器还增加了分享按键，帮助玩家更轻松地完成截图和视频录制，同时控制器上的十字键则融合了 Xbox 精英无线控制器系列 2 的设计。全新的 Xbox 无线控制器也将兼容 Xbox One 以及 Window 10 PC，同时将会随全新 Xbox Series X 主机附赠。

技术和规格尽管任何产品的技术规格都会因您的兴趣和理解程度不同而与您产生不同的共鸣，但在 Xbox 上我们想要谈的则是细节。我们和技术专家 Austin Evans 以及 Digital Foundry 合作，共同深入探寻了 Xbox Series X 的部分技术并分享了开发团队认为是定义了新世代游戏的一些细节。Xbox Series X 是由三个主要特征所定义的：强劲、速度以及兼容性。

澎湃性能只是新世代体验的开端

Xbox Series X 提供由 12 TFLOPS 所支持的，持续且一致的 GPU 性能，这使得 Xbox Series X 成为了有史以来性能更强的一台主机。Xbox Series X 以提供 4K、60 FPS 的游戏画面为目标设计，并支持最高 120 FPS 的帧率，它代表的是能够为开发者提供的性能和速度的卓越平衡。除了澎湃的性能之外，Xbox Series X 的定制处理器还包括诸如可变速率着色（VRS），硬件加速 DirectX 光线跟踪等创新功能，在技术层面推动主机游戏的整体表现，并为玩家提供不可思议的、动态的、活生生的游戏世界。

更沉浸，更迅速

Xbox Series X 能够帮助玩家以最快的速度享受游戏，不仅是在不同游戏间快速切换，还能减少大型场景间切换的加载时间，甚至是能够迅速恢复此前的游戏进度。Xbox 快速架构由下一代定制固态硬盘（SSD）、硬件加速解压缩以及深度软件集成所组成，创造出更丰富和动态的游戏世界——Xbox Series X 有超快的运行速度而且大大缩短了加载时间。

快速唤醒技术是一个由 Xbox 快速架构和定制操作系统架构驱动的平台级功能，允许玩家在不同游戏之间切换并保存最后一个游戏进度，保证玩家能够即刻享受快乐。

我们也了解到很多玩家都需要超低延迟来沉浸到游戏世界中并保持操作的准确性。借由 HDMI 2.1，自动低延迟模式（ALLM）以及动态延迟输入（DLI），研发团队分析了玩家和游戏间从控制器到主机再到显示的每一个互动步骤，并将每一个步骤都进行了优化。

更具兼容性的主机，畅玩跨世代数千款精彩游戏

新时代主机的优势将会延伸到每个方面，您已有的游戏将能够拥有更好的画面以及更快的加载速度，而专为新世代主机研发的游戏将能充分利用 Xbox Series X 的新特性。Xbox Series X 发售首日您就可畅玩四个世代数千款 Xbox 游戏，当然也包括超过 100 款 Xbox Game Pass 游戏库中的作品，我们在 Xbox Series X 上将会继续履行关于兼容性的承诺。

我们认为玩家们不仅应该毫无障碍的免费畅玩他们在之前世代主机上的游戏，还应该在玩这些老游戏时有更好的体验。向下兼容的游戏将会在 Xbox Series X 上原生运行，并能够充分利用 CPU，GPU 以及 SSD 的全部性能。无需加速模式，也不需要降频，Xbox Series X 为每个向下兼容的作品都提供了百分之百的性能。这意味着这些游戏都会以设计之初的峰值性能运行，比它们初登场时还要更棒。比如更高更稳定的帧率和渲染，更高的分辨率和和更好的画面表现。在由定制的 NVME SSD 驱动的 Xbox 快速架构的帮助下，向下兼容的作品在 Xbox Series X 上也将拥有更快的游戏内加载时间。

我们还在不断开发能够让跨世代游戏购买变得更加简单的技术。我们的智能分发技术便是这一愿景的真实代表，该技术允许玩家仅需一次购买便可以在不同的 Xbox 主机平台上享受到相对应的最好画面表现。该技术能够帮助玩家更加自由地在不同主机之间切换，也能够让玩家毫无顾虑地去购入新世代主机。包括《光环：无限》在内的所有来自 Xbox Game Studios 的作品都会针对 Xbox Series X 进行定制，也都将支持智能分发技术。玩家们可以放心地在 Xbox 生态系统中购买游戏，因为您的所有投资和进度无论世代都会常伴左右。

体验更沉浸 反馈更及时

当开发者的创意能够在更具性能的平台上发挥时，就能有无限的可能性。我们知道玩家希望新世代游戏能够在画面逼真度、沉浸感和游戏表现方面设定新的标准，让游戏能够看上去惊人，玩起来生动，感受起来身临其境。我们知道您想要在不同世代都能够毫无阻碍地体验那些突破您想象和期待的故事和内容。

我们还知道您不想因为新主机到来就放弃曾经的游戏体验或是在游戏上投入的时间和金钱。有了 CPU 性能的大飞跃、12 teraflops 的 GPU，由 Xbox 快速架构驱动的下一代存储技术以及由技术进步带来的响应速度提升，还有我们对于向下兼容和智能分发技术的承诺，这些您所希望的愿景都会成真。

我们是从自己的开发团队中了解到这一点的。来自全球的 15 家工作室共同组成了 Xbox Game Studios, 并开发和发行了《光环》《极限竞速》《帝国时代》《战争机器》《我的世界》《地狱之刃》《天外世界》《脑航员》《模拟飞行》《腐烂国度》《废土 3》以及《盗贼之海》，同时还有更多新游戏正在早期开发之中。

Xbox Game Studios 代表了一群探索如何用 Xbox 和我们的技术去呈现精彩游戏世界的，极富创造力的开发者。我们的全球工作室予力他们能够最大限度地去呈现创意，并通过 Xbox Series X 的性能将其实现。这意味未来将会不断有从开发之初便充分利用硬件加速光线跟踪、4K 分辨率、最高 120 FPS 等特性的游戏出现。

Xbox Series X 的性能首先是由《地狱之刃：塞娜的献祭 2》展现在大家面前。IT之家获悉，游戏的开发团队目前正在使用虚幻引擎 5 在 Xbox Series X 上开发这款作品，力求将《地狱之刃》系列带到新的高度。当时呈现的视频片段是引擎内部直接录制的，能够呈现出开发者可以利用 Xbox Series X 的性能为玩家带来何种全新的故事宇宙、体验以及游戏作品。

粉丝们也得以一窥一系列来我们合作伙伴的 Xbox Series X 作品，包括 EA 的《麦登橄榄球 21》，万代南梦宫的《Scarlet Nexus》，Deep Silver 的《Chorus》以及育碧的《刺客信条：英灵殿》。当然还有发售首日就将加入 Xbox Game Pass 的《Scorn》以及《The Medium》，这两款游戏将在新世代主机的支持下呈现 4K 分辨率以及 DirectX 光线跟踪。同时《尘埃 5》《如龙 7：光与暗的去向》以及此前已经公开的《赛博朋克 2077》等作品也都将支持智能分发技术——玩家可以期待今年 Xbox Series X 发售时将会到来的大量新内容。

很多现有的作品也将会经过优化并可以利用诸多 Xbox Series X 的新特性。例如，The Coalition 的开发团队就宣布《战争机器 5》在 Xbox Series X 发售时将会推出一个 Xbox Series X 性能强化的版本，并且将会使用智能分发技术让玩家在任何 Xbox 主机上都能有最好的体验。《战争机器 5》的性能强化版本将会有只能通过 Xbox Series X 主机才能实现的视觉体验，包括更高的材质分辨率、全局光照、接触阴影以及 4K 60 FPS 的过场动画。开发团队同时也表示他们正在探索多人模式下游戏以 120 FPS 运行的可能性，让玩家能够拥有在主机平台上前所未有的体验。《战争机器 5》还只是未来几个月内，陆续将会与玩家见面的 Xbox Series X 性能强化作品队伍的开始。

Xbox Series X 将会让游戏呈现超越玩家想象的表现，并能够为我们以及全世界的开发者们解锁更多创造力。我们已经等不及在七月份为各位展示来自 343 Industries 的《光环：无限》了。

Xbox Series X + Xbox Game Pass

由《光环：无限》领衔的超过 100 款游戏

Xbox Game Pass 从根本上改变了人们玩游戏的方式。想一想现如今游戏所拥有的那些限制吧。你的游戏只能在你购买游戏的设备上运行，你也只能跟那些在同样平台上买了同样游戏的朋友一起玩耍。而且每个游戏要么是需要不少前期投资，要么是要在购买后继续花钱才能够享受后续的所有内容。Xbox Game Pass 正在改变这个现状。这是一个极具性价比且易于获得的游戏库，并且能够让你和你的朋友一起在你们喜欢的设备上享受精彩的游戏内容。

目前已经有超过 1000 万玩家在 Xbox 以及 PC 上订阅了 Xbox Game Pass。所有 Xbox Game Studios 的作品都将在发售时同步加入 Xbox Game Pass，所以玩家可以自由决定是单独购买游戏还是通过订阅服务然后在游戏发售时直接游玩。Xbox Game Studios 中发售首日就会加入 Xbox Game Pass 的作品系列包括《光环》《极限竞速》《帝国时代》《战争机器》《我的世界》《地狱之刃》《天外世界》《脑航员》《模拟飞行》《腐烂国度》《废土》以及《盗贼之海》——同时还有更多正在开发中的作品。所以当《光环：无限》发售时，玩家们就可以和朋友选择订阅 Xbox Game Pass 或是单独购买游戏来享受这一精彩的作品。

我们同时还与业界知名开发商合作为玩家带来了更多精彩的作品，例如《NBA 2K20》《荒野大镖客：救赎 2》以及《巫师 3》——目前这些作品都已经加入了 Xbox Game Pass。同时独立开发者和独立游戏玩家们也很喜欢 Xbox Game Pass，因为这是一个能够轻松发现下一款自己最爱游戏的好去处。

我们将会继续让 Xbox Game Pass 成长为市场上更具竞争力的游戏服务。我们希望能够帮助玩家在主机、PC 甚至是不远的将在在移动设备上，去探索新的游戏，和亲朋好友一同享受最爱的作品，并能够体验更多游戏的方式。所有这些想法都可以通过 Xbox Game Pass Ultimate 实现。在今年 Xbox Series X 发售时，您能够触手可及一大批可玩的游戏。这些游戏在 Xbox Series X 上将会加载更快，看上去更棒，而且比它们现在的表现更加出色。

订阅了 Xbox Game Pass Ultimate 的玩家将能够时常获得更多包括 DLC、游戏内内容等更多权益——所有这些内容对订阅用户来说都是免费的。

一台有着云基因的游戏主机

得益于 Project xCloud，我们所打造的不仅仅是一台性能更强和兼容性更好的游戏主机，我们同样也在搭建一个更快、更强、有更好兼容性的游戏云服务。当该服务在今年晚些时候正式上市时，Project xCloud 将会予力 Xbox Game Pass 的订阅用户无需下载便可与朋友们随时享受游戏的快乐。

Project xCloud 还会帮助我们更好的触达全球 20 亿游戏玩家——让 Xbox 能够更容易被更多玩家接触到。在游戏串流技术的帮助下，我们将能够让玩家有更多的机会在各种设备上畅玩主机游戏。

始终将玩家放在首位

Xbox Series X——一台性能更强、兼容性更好的主机，更有沉浸感和响应速度的游戏——包括今年底将发售的《光环：无限》，还有 Xbox Game Pass 以及 Project xCloud 在内的一切将会为玩家创造一个崭新的未来——一个让所有玩家而不是设备，成为 Xbox 体验中心的未来。

Xbox 将会持续贯彻始终将玩家放在首位的愿景，因为我们将会不断深耕这些关键领域：主机、内容、社区以及云。

未来几个月，我们还有更多内容要与您分享。

在此之前，请时刻关注 Xbox Wire 以随时了解 Xbox 的最新动向。