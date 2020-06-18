微软 Win10 Dev 预览版 Build 20150 开始推送

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IT之家6月18日消息 今天凌晨，微软官方宣布发布Windows 10 预览版 Build 20150系统更新，本次是首次面向Dev开发频道推送，即此前的快速预览通道。
本次Windows 10 Dev预览版 20150带来了新的功能，包括Windows Linux子系统（WSL）的三个新功能：GPU计算，WSL安装和WSL更新。另外，可以在Bing地图中更新地图数据。
稍后IT之家将带来具体更新内容介绍。
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