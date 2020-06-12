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微软 Win 10 更新又双叒叕出幺蛾子：打印机不好用了，软件无法卸载了

2020/6/12 7:48:55来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 6 月 12 日消息  据 Windowslatest 报道，微软 Windows 10 November 2019 更新和 Windows 10 May 2020 更新最近都发布了一个补丁程序，用于修复关键和重要的安全问题。近日有用户反馈称这两个补丁也出现了一些 Bug。

打印机出 Bug

IT之家了解到，Windows 10 版本 2004 的 KB4557957 和 Windows 10 版本 1909 的 KB4560960 更新导致用户的理光打印机出现问题。更改打印驱动程序可一定程度修复相关问题不过体验并不好；有用户反映称自己更新系统之后，打印机打印队列中的文档出现了一秒钟，然后消失了。卸载此更新会立即解决问题。由此来看 Windows 10 KB4557957 / KB4560960 更新似乎主要影响理光打印机，但其他一些品牌也包括 Brother 和佳能也受到了影响。

卸载更新操作：

·  打开设置> 更新和安全> Windows 更新。

·  点击 “更新历史记录”链接。

·  选择 “卸载更新”选项，然后选择 KB 将其删除。

程序无法打开和卸载

有用户更新完 Windows 10 KB4560960 之后无法打开和卸载某些程序

解决 Windows 10 出现 “找不到 * .exe”错误。请确保您输入的名称正确，然后再试一次”的方法如下：

·  打开注册表编辑器。

·  导航到以下位置：

Computer \ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ Image File Execution 文件夹

·  重命名不起作用的应用程序的文件夹。例如，将 winword.exe 重命名为 backupwinword.exe。

最佳方法仍是卸载补丁程序。

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关键词：微软Windows 10

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