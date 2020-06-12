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未来几周内，微软 Win10 版本 2004 将面向 Surface Pro 7/Laptop 3 推送

2020/6/12 17:41:10来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家6 月 11 日消息  微软的 2020 Windows 10 更新五月版（也称为 Windows 10 版本 2004）已经在 5 月发布。微软最初面向 “探索者”用户提供此更新，这意味着那些主动检查 Windows Update，并手动选择下载该更新的用户可以优先获得更新，当然前提是设备符合兼容性要求。从现在开始，微软 Windows 10 版本 2004 面向更多用户推送

如果你有 Surface Pro 7 或 Surface Laptop 3，则可能会注意到在报告这会导致意外关机或重启后，微软已停止向你的设备推出 Widows 10 版本 2004 更新。

导致此问题的原因是 “Always On, Always Connected”设备网络适配器存在问题，从而导致微软搁置 Windows 10 更新五月版推送。

IT之家报道，微软 Surface Pro 7、Surface Laptop 3 已推送 Windows 10 固件更新，解决了意外的关机故障，并提高系统稳定性。

微软已经设法解决了 KB4557957 补丁的根本问题，现在，微软表示将在 “未来几周内”推送新的系统。

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关键词：Windows 10Surface Pro 7Surface Laptop 3

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