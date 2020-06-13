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优麒麟 20.04-V3 发布：开始菜单 UI 优化，还有大量更新

2020/6/13 14:00:54来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家6 月 13 日消息  优麒麟 20.04-V3 现已发布，带来了大量的功能改进与 Bug 修复

IT之家附具体更新内容：

开始菜单

  • 新增按字母分类搜索功能

  • 新增按应用名称首字母搜索功能

  • 新增应用名中英文同步搜索功能

  • 新增搜索框动画

  • 优化功能分类模块交互

  • UI 和动画优化

  • 修复电源按钮右键菜单图标

  • 修复部分软件安装时图标读取失败

  • 修复用户名过长时显示不全

  • 修复双屏显示位移

  • 修复用户图像失真

  • 修复线性图标模糊

文件管理器

  • 新增高级搜索的退出功能

  • 新增文件并行操作

  • 新增记住用户视图选择

  • 新增右键菜单选项（全选、反选、永久删除、添加到收藏夹）

  • 新增预览窗口显示文件路径

  • 修复加密 pdf 文件生成缩略图导致崩溃

  • 修复解压缩、新建文件等操作导致当前选中文件高亮覆盖前一个文件

  • 修复高级搜索中文件类型筛选不生效

  • 修复图标视图列表底部空白，长文件名全显示越界

  • 修复设置图标大小刷新后失效

  • 修复搜索框无法连续输入中文

闹钟

  • 优化分割线样式

  • 优化窗管按钮样式

便签本

  • 新增无序 / 有序列表可逆

  • 新增图标模式显示

  • 修复字体（加粗 / 斜体 / 下划线 / 删除线）设置不可逆

任务栏

  • 新增 U 盘卸载单个分区的功能

  • 新增插入空存储设备的处理

  • 修复未读到应用图标时使用的缺省图标尺寸不对

  • 修复任务栏图标被截断

  • 修复隐藏任务栏不生效

  • 修复焦点在某个应用程序时，任务栏上的按钮无法突出显示

  • 修复文件管理器卸载 U 盘，任务栏未同步

  • 修复应用程序区打开多窗口时的样式区分

  • 修复应用程序区图标在高分屏下模糊

系统主题

  • 新增 QFrame 样式

  • 图标更新

  • 优化控件边距

  • 修复网络工具和 TreeView 控件的 GTK 样式失效

  • 修复文件权限、软链接等类型图标

  • 修复非激活按钮字体颜色

  • 修复 QComboBox 弹出菜单的样式

  • 修复部分 QMenu 的样式

控制面板

  • 新增全屏模式下一级导航标签

  • 新增网络刷新按钮

  • 新增功能 - 安全中心

  • UI 界面优化

  • 修复高分屏鼠标拖动位置漂移不对问题

  • 修复高分屏图标模糊问题

  • 修复桌面背景预览显示异常

  • 修复拖动窗口后，最大化最小化图标不正确

  • 修复国际化的英文单词显示不完整

  • 修复 “显示锁屏壁纸在登录页面”功能不生效

  • 修复屏保设置不生效

  • 修复调整字体大小进度条，看不到设置值

  • 修复黑色主题时，快捷键页面和壁纸页面显示异常

  • 修复网络模块频繁刷新或切换开关列表显示重复

  • 修复关于页面显示版本错误

  • 修复切换夜间模式导致缩放下拉框显示错误

  • 修复切换主题导致特效模式失效

设置后台服务

  • 修复磁盘满后，按照弹出提示框清空回收站未生效

  • 修复截屏快捷键不可用

窗口管理器

  • 修复切换用户后再次登录，已有窗体概率性渲染失效

  • 修复接入镜像双屏后，桌面特效被中断的问题

网络工具

  • 新增网络工具的网络连接状态与应用外保持状态同步

用户手册

  • 修复 hover 状态异常

  • 修复点击事件概率性无效

会话管理器

  • 修复低版本升级后，窗口管理器无法自启

电源管理

  • 更新应用图标

  • 修复台式机上首次打开的窗口位置异常

  • 新增剩余时间提示字体颜色

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关键词：优麒麟

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