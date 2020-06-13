优麒麟 20.04-V3 发布：开始菜单 UI 优化，还有大量更新

IT之家6 月 13 日消息 优麒麟 20.04-V3 现已发布，带来了大量的功能改进与 Bug 修复。

IT之家附具体更新内容：

开始菜单



新增按字母分类搜索功能

新增按应用名称首字母搜索功能

新增应用名中英文同步搜索功能

新增搜索框动画

优化功能分类模块交互

UI 和动画优化

修复电源按钮右键菜单图标

修复部分软件安装时图标读取失败

修复用户名过长时显示不全

修复双屏显示位移

修复用户图像失真

修复线性图标模糊

文件管理器

新增高级搜索的退出功能

新增文件并行操作

新增记住用户视图选择

新增右键菜单选项（全选、反选、永久删除、添加到收藏夹）

新增预览窗口显示文件路径

修复加密 pdf 文件生成缩略图导致崩溃

修复解压缩、新建文件等操作导致当前选中文件高亮覆盖前一个文件

修复高级搜索中文件类型筛选不生效

修复图标视图列表底部空白，长文件名全显示越界

修复设置图标大小刷新后失效

修复搜索框无法连续输入中文



闹钟

优化分割线样式

优化窗管按钮样式

便签本

新增无序 / 有序列表可逆

新增图标模式显示

修复字体（加粗 / 斜体 / 下划线 / 删除线）设置不可逆



任务栏

新增 U 盘卸载单个分区的功能

新增插入空存储设备的处理

修复未读到应用图标时使用的缺省图标尺寸不对

修复任务栏图标被截断

修复隐藏任务栏不生效

修复焦点在某个应用程序时，任务栏上的按钮无法突出显示

修复文件管理器卸载 U 盘，任务栏未同步

修复应用程序区打开多窗口时的样式区分

修复应用程序区图标在高分屏下模糊



系统主题

新增 QFrame 样式

图标更新

优化控件边距

修复网络工具和 TreeView 控件的 GTK 样式失效

修复文件权限、软链接等类型图标

修复非激活按钮字体颜色

修复 QComboBox 弹出菜单的样式

修复部分 QMenu 的样式

控制面板

新增全屏模式下一级导航标签

新增网络刷新按钮

新增功能 - 安全中心

UI 界面优化

修复高分屏鼠标拖动位置漂移不对问题

修复高分屏图标模糊问题

修复桌面背景预览显示异常

修复拖动窗口后，最大化最小化图标不正确

修复国际化的英文单词显示不完整

修复 “显示锁屏壁纸在登录页面”功能不生效

修复屏保设置不生效

修复调整字体大小进度条，看不到设置值

修复黑色主题时，快捷键页面和壁纸页面显示异常

修复网络模块频繁刷新或切换开关列表显示重复

修复关于页面显示版本错误

修复切换夜间模式导致缩放下拉框显示错误

修复切换主题导致特效模式失效

设置后台服务

修复磁盘满后，按照弹出提示框清空回收站未生效

修复截屏快捷键不可用

窗口管理器

修复切换用户后再次登录，已有窗体概率性渲染失效

修复接入镜像双屏后，桌面特效被中断的问题

网络工具

新增网络工具的网络连接状态与应用外保持状态同步

用户手册

修复 hover 状态异常

修复点击事件概率性无效

会话管理器

修复低版本升级后，窗口管理器无法自启

电源管理