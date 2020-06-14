《精灵宝可梦 Go》将停止支持 32 位安卓手机：三星 S4/S5、索尼 Z2/Z3...

IT之家6 月 14 日消息 现在疫情期间，玩《精灵宝可梦 Go》可能有点怪异，因为出行限制会阻止人们下车和游览，但对于拥有 32 位安卓手机的用户来说，以后即使放开活动限制也将变得困难。

IT之家获悉，自 2020 年 8 月起，精灵宝可梦 Go 将停止支持 32 位 Android 设备，这意味着较老的智能手机用户将完全无法访问其设备上的帐户。如果你坚持继续玩自己喜欢的宝可梦游戏，这可能会迫使你升级设备。2015 年或之前发布的大多数安卓设备都将受到此影响。

该更新已发布在官方的 Pokemon Go Live 博客上，其中包含针对特定设备的注释。

“在 2020 年 8 月开始的 Pokemon GO 更新中，我们将终止对 32 位 Android 设备的支持。通过取消对 32 位 Android 设备的支持，我们将能够简化开发过程，并将资源集中在支持更新的操作系统和技术上。64 位设备上的 Android 用户和 iOS 用户不受影响，无需采取任何措施。 以下是一些 32 位 Android 设备的示例（请注意，此列表并不详尽）。 三星 Galaxy S4，S5，Note 3，J3

索尼 Xperia Z2，Z3

摩托罗拉 Moto G（第一代）

许多 2015 年之前发布的 Android 设备 当此更新发布时，使用受影响设备的训练师将不再能够从那些设备（包括其 PokéCoins 或项目包中的项目）访问其 Pokemon GO 帐户。如果你使用的是 32 位 Android 设备，则需要兼容的 64 位 Android 设备或 iOS 设备才能继续玩 PokémonGO。确保将你的帐户信息和密码保存在某处，以便你可以重新登录新设备！你可以访问受影响的设备，查看更全面的列表，并访问我们的帮助中心以了解更多信息。”

如果你是狂热的 Pokemon Go 玩家，这不是一个好消息，你可能要考虑在未来几个月内升级设备。否则，旧的 32 位 Android 智能手机将无法享受 Pokemon Go 的乐趣。