华为布局 VCSEL 芯片，投资纵慧芯光

IT之家6 月 15 日消息 媒体 DIGITIMES 称，华为近期投资 VCSEL 晶片公司纵慧芯光。据企查查资料显示，华为旗下投资公司哈勃科技 6 月新增投资一家名为纵慧芯光半导体企业，但未公开具体投资金额。

IT之家了解到，常州纵慧芯光半导体科技有限公司的工商注册信息 6 月 9 日发生变更，新增股东哈勃科技投资有限公司。具体投资金额及持股比例不详，但企业注册资本从 2000 万元人民币增至约 2117.3 万元人民币。常州纵慧芯光成立于 2015 年 11 月，是一家创新型的光电半导体企业，总部位于江苏常州，在美国、台湾都成立了全资子公司，在 17 年底和 19 年初获得两次上亿元融资。

VCSEL 即为垂直共振腔表面放射激光 (Vertical Cavity Surface Emitting Laser, VCSEL)，简称面射型激光，由日本科学技术员的 H. Soda 与 K. Iga 等人在上世纪七十年代末提出，具备发光效率高、功耗较低、易于光纤耦合和成本较低等优势。这一技术在 2017 年，由于 iPhone X 中 3D Sensing 摄像头的应用而爆发。目前为止全球可实现 VCSEL 量产的仅五家厂商，纵慧芯光是中国第一家拥有自主知识产权的 VCSEL 芯片公司。

值得一提的是，华为旗下哈勃投资此前入股了山东天岳、杰华特微电子、上海鲲游光电、无锡好达等多家半导体企业。