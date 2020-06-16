更看重质量，微软更改 Win10 预览计划频道：Dev、Beta、Release Preview

IT之家6 月 16 日消息 今年 3 月份，微软宣布，Amanda Langowski 成为 Windows Insider 项目的新负责人。在微软进行重组之后，Windows Experiences 团队由 Panos Panay 领导。

今天，Amanda（阿曼达）通过 Windows 博客宣布了 Windows Insider 测试频道的更改计划。微软表示，正在将当前基于 Build 频率的 Ring 模型转换为，以基于构建质量，并更好地支持并行编码工作的新 channel 通道模型。除了此更改之外，Insiders 还将在 Windows 和 Office 程序以及 Microsoft Edge 和 Microsoft Teams 中找到相似的产品名称和期望。

微软表示这次更改预览模型，是专注于体验质量。

5 年前，Windows 10 Insider Preview 版本发布时，基于频率的设计可以加入快速或慢速通道。想要快速更新并且尝鲜最新功能的用户加入快速通道。希望等待更完善和稳定更新的人员加入慢速通道。并且在 2016 年初，还为 Insiders 推出了 Release Preview 发布预览通道，可以尽早访问 Windows 10 发行版上的服务更新。

随着 Windows 10 版本的不断更新，各种测试环境交替进行，比如在 2019 年中期，Insiders 运行 3 个不同版本（在开发周期的各个阶段），其中快速通道中测试 20H1，慢速通道测试 19H2，Release Preview 发布预览通道测试 19H1。微软意识到这已经超出 Ring 模型的原始概念。

现在，微软改变了策略，从频率需求转移到质量需求上。目的是确保 “内测人员”无论他们选择哪个频道，都将继续收到频繁更新。

IT之家获悉，微软表示，本月晚些时候，快速通道将变成为 Dev 频道，慢速通道将成为 Beta 频道，Release Preview 通道将变为 Release Preview 频道。映射如下所示：

Dev 频道

高技术用户的理想选择。Dev 通道中的内测人员将获得开发周期中最早的内部版本，并将包含工程师的最新代码。这些版本将具有粗糙的边缘和一些不稳定的特性，可能会阻止关键活动或需要解决方法。

这些版本与特定的 Windows 10 版本不匹配。该频道中的新功能和操作系统改进将在 Windows 10 未来的发行版中显现出来，并可能作为完整的操作系统内部版本更新或服务版本提供。此处的内部反馈将帮助工程师进行重大修复和对最新代码的更改。

Beta 频道

早期采用者的理想选择。Beta 频道中的内测人员和IT专业人员可以查看即将推出的 Windows 10 功能，同时仍可以获得经过微软验证的相对可靠的更新。

作为 Beta 频道的一部分，内测人士将看到与即将发布的特定发行版（如之前的 20H1）相关的版本。你的反馈在这里尤其重要，因为它将帮助工程师确保在主要版本发布之前确定并解决关键问题。

Release Preview 频道

Release Preview 发布预览频道中的内测人员和IT专业人员将可以访问即将发布的 Windows 10 版本，此版本具有高级质量更新和某些关键功能，可在全球范围内发布。这些版本受微软支持。微软建议公司在发布预览频道中预览和验证即将发布的 Windows 10 版本，然后在组织内进行广泛部署。

微软表示，随着继续发展未来构建和发布 Windows 10 的方式，我们可能会为 Insiders 引入新的频道，以提供新的体验。