拼多多涨超 7%，盘中市值首破千亿美元

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6 月 16 日消息，进入 6 月，拼多多股价继续走高，今日盘中，拼多多涨幅扩大至 7.5%，续创历史新高，总市值突破 1000 亿美元。
继阿里巴巴、腾讯、美团之后，拼多多成为了第四家进入到千亿美元市值的互联网公司。
截至 2020 年 4 月 13 日，拼多多持有 2,716,057,288 股 A 类股，及 2,074,447,700 股 B 类股。其中，黄峥持股为 43.3%，拥有 88.4% 的投票权。以今日市值计算，黄峥身价超过 430 亿美元。
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