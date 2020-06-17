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三星 Galaxy Fold 2 折叠屏国行双电池容量曝光：2275mAh 和 2090mAh

2020/6/17 0:12:31来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 17 日消息 三星折叠屏手机平板 Galaxy Fold 2 国行最新内容曝光，采用了与初代 Galaxy Fold 类似的电池配置。Galaxy Fold 2 将由两块独立电池供电，总容量为 4365mAh，低于初代 Galaxy Fold 的 4380mAh。

中国 3C 认证中心已经出现了 Galaxy Fold 2 国行的电池信息，具有 2275mAh 的主电池和 2090mAh 的次级电池。相比之下，初代的 Galaxy Fold 是将 2135mAh 电池和 2245mAh 电池组合在一起。

初代 Galaxy Fold 并非完美的设备，但尽管该折叠屏手机具有两个显示屏和六个摄像头等疯狂的规格，但它并没有遭受电池续航方面的困扰。Galaxy Fold 双电池系统的总容量为 4380mAh（在 Galaxy Fold 5G 的情况下为 4235mAh），可以很好地工作，但 Galaxy Fold 2 及其 4365mAh 的电池是否仍然适用？

预计三星 Galaxy Fold 2 具有与初代 Galaxy Fold 型号相似的尺寸，因此它缺乏必要的物理空间来容纳更大的电池。实际上，15mAh 电池容量差异根本不会有明显的区别，因此，Galaxy Fold 2 获得更长电池续航的唯一方法是利用更好的优化和更节能的芯片组。IT之家获悉，此外，三星 Galaxy Fold 2 可能会在显示屏使用 LTPO 背板技术，仅此一项就可以使电源管理提高 15％-20％。

一方面，这些进步相结合可以带来更好的自治性，但另一方面，Galaxy Fold 2 的副显示屏也有望更大。至于最终配置和效果还需要三星 Galaxy Fold 2 发布后才能知晓。

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关键词：三星Galaxy Fold 2折叠屏

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