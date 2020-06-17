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微软投诉打击 Ninjutsu OS：删除 / 禁用 Win10 应用程序侵犯版权

2020/6/17 23:47:03来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月17日消息 微软已针对名为Ninjutsu OS的Windows修改版工具提起DMCA投诉。该软件的创建者被指控违反微软公司软件许可协议条款的方式自定义Windows 10。

根据微软的说法，删除特定的Windows 10应用程序，卸载捆绑软件以及更改某些设置是侵犯版权的行为。但是，该项目的创建者声称Ninjutsu OS不侵犯任何版权。

根据Ninjutsu OS的创建者的说法，该工具旨在帮助初学者进入信息安全领域，提供此类工作所需的所有工具和界面。

微软认为Ninjutsu OS提供的以下功能违反了微软软件许可协议：

  • 通过强大的调整和优化功能自定义Windows 10。

  • 通过调整和自定义Windows 10保护你的隐私。

  • 禁用Windows内置的许多烦人功能。

  • 删除不需要的Windows组件。

  • 删除/禁用许多Windows程序和服务。

微软投诉表示，“我们坚信，以上所列页面/链接上提供的材料未经微软，其代理商或以这种方式在你的的网站上发布、上市或销售的法律授权。”

“因此，我们要求你尽快采取行动，删除或禁用对上述特定页面/链接的访问，从而防止通过你的公司网络非法复制和分发Microsoft内容。”

IT之家了解到，Ninjutsu OS其实不是Windows 10的盗版版本，实际上，它需要用户拥有Windows 10许可证。换句话说，Ninjutsu OS仅仅是仅适用于Windows 10 PC的软件工具。

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关键词：微软Windows 10

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