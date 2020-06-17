微软承认 Win10 版本 2004 存储空间无法访问 Bug

IT之家6月17日消息 微软今天确认了Windows 10版本2004中的另一个主要问题。升级到Windows 10版本2004（2020年5月更新）或Windows Server版本2004后，某些用户无法访问其存储空间。使用某些配置时，磁盘管理器中的存储空间分区将显示为RAW。

目前，没有解决此问题的方法。微软当前正在调查此问题以找到修复程序。但是，为了防止数据被删除，可以使用以下步骤将其标记为只读：

选择开始，然后键入：powershell

右键单击或长按Windows PowerShell，然后选择“以管理员身份运行”。

如果Windows Powershell的“用户访问控制”对话框提示，请选择“是”。

在PowerShell对话框中，键入以下命令，然后按Enter键：

get-virtualdisk | ? WriteCacheSize -gt 0 | get-disk | set-disk -IsReadOnly $true

现在，你的存储空间应设置为只读，这意味着你将无法对其进行写入。你的设备仍然可以使用，并且任何未视为RAW的卷都应可读。

IT之家提醒：微软特别提到，不要在受此问题影响的任何设备上运行chkdsk命令。