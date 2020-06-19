【IT之家评测室】机械革命 S2 Air 上手体验，锐龙芯的轻薄本香不香？

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前言

每年这个时候，购买笔记本就成了不少人最兴奋的事情。可这其中总有一群人非常的纠结，因为他们不想购买带有独显的轻薄本，由于CPU采用的是低压版本，独显的全部实力未必能够发挥，用了独显反而会发热量更大，续航更短。

往年，大部分轻薄本清一色采用英特尔CPU并捆绑英伟达MX系列显卡，用户没得选。今年，这种情况不复存在，搭载AMD标压处理器的笔记本大肆进攻，不带独显可当轻薄本，加上独显立马变身游戏本，妙啊。

AMD这波操作或许能改变今后的笔记本市场也未可知，因为用户一旦接受了轻薄本也能用标压U的设定，假想中的某些“电子垃圾”可能就不会考虑了。IT之家最近拿到了一台不带独显的标压锐龙轻薄本机械革命S2 Air，趁此机会一起来看看它的体验究竟如何。

外观与设计

由于是轻薄本，机械革命S2 Air的重量和体积控制的不错。1.13kg的重量加上16.8mm的厚度，随手塞进背包里毫无压力。轻薄的原因自然是因为它采用了镁合金机身，整个笔记本的风格十分简约。不过，机械革命S2 Air这次配备的电源由于是90W，体积还是不小。个人觉得后配一个65W的适配器，只要不干重活应该也问题不大。

机械革命S2 Air的A面非常干净，视觉元素很少。顶部有两个连接C面的转轴槽边，整体依旧是银白色的磨砂金属，老实说手感比看上去更好。右下角的机械革命Logo改成了半透明的镜面金属，上面有细微的纹理，所以也就不再沾染指纹。Logo略有凸起，但没有文字标识，略显低调。

机械革命S2 Air在C面底部居中的位置做了凹槽处理，便于单手盲开。由于机身较轻和转轴的阻尼调教，虽然单手能够打开，但想要一步开到位并不容易。

打开B面，机械革命S2 Air采用了一块14英寸1080P分辨率的LCD雾面屏，拥有72%的NTSC色域，支持DC调光，官称Delta<2。

屏幕采用三面窄边框设计，顶部居中的位置有一个前置摄像头，并且在摄像头区域的左右两侧各有一个橡胶脚垫，防止屏幕与键盘面直接接触。屏幕底部的边框部分印有一个机械革命的字母标识和小Logo。

通过AIDA64我们得知这款屏幕的型号为N140HCE-EN2。

在屏库网进一步查询发现，机械革命S2 Air的屏幕面板来自群创光电，屏幕分辨率157ppi、对比度700:1、可视角度为全视角，拥有1670万色的色彩显示和100%的sRGB色域。

C面的部分，机械革命S2 Air依旧采用的是孤岛式巧克力键盘，不过不同以往的统一颜色，这次的键帽被漆成了黑色，材质也和键盘面的其他区域不同，改成了塑料，应该是出于成本的考虑。键帽间的间隔依然不小，不过巧克力键盘在整体的按压手感上还是不错的，键程适中，反弹清脆，且键帽表面采用磨砂处理，不沾指纹不亲汗液。

键盘没有背光功能，而且上下方向键被改成了半键设计，这点比较遗憾。

除去键盘，C面顶部靠右的位置有个电源键和充电指示灯、下面有一个居中的触控板。它这次居然做成了光滑的玻璃材质，这点令我有些意外。

触控板的面积比较大，滑动和按压的手感都还不错，左上角还有个带有快速锁定功能的指示灯区域，双击指示灯会快速禁用触控板，指示灯亮起，同时屏幕上也有相应的文字提示，再次双击则是恢复触控板，对于习惯外接鼠标的用户，这个功能有一定的实用性和应用场景。

接口方面，机械革命S2 Air的数量挺丰富，左边有防盗锁孔、千兆网线口、USB2.0 Type-A接口、USB3.1 Gen1 Type-A接口、音频麦克风接口；

右侧有电源接口、HDMI2.0视频输出接口、USB3.1 Gen1 Type-A接口以及一个USB3.1 Type-C接口。那这个Type-C接口支持90W的反向充电，也就是说可以通过外接USB-C的显示器或便携充电器给电脑供电，这点还是非常不错的。

那不出意外，扬声器开孔肯定被放在了D面。D面的整体布局和我们之前测过的机械革命其他产品基本相同。都是上下两条防滑橡胶脚垫，一条长条状进风口，而散热口在机器屁股的位置。

配置与性能

IT之家这次拿到是锐龙5版本的机械革命S2 Air，具体配置如下：

处理器：AMD R5-4600H

显卡：Radeon Vega Graphics

内存：16GB DDR4-3200MHz双通道

硬盘：512GB NVMe SSD固态

电池：46Wh

那这个配置在今年主流的轻薄本中算是中等偏上的水平，主要的优势在与双通道内存和R5-4600H的加持，其他方面也相对水桶，不过电池容量个人觉得要是能够再大一些就更好了。

处理器方面，R5-4600H是一颗6核心12线程的7nm制程工艺芯片，基础频率为3GHz，最大睿频可达到4GHz、拥有8MB三级缓存，默认TDP为45W。由于基础频率较高，且线程数有12个，在比较吃多线程的渲染软件和游戏上都具有一定的优势。实际的表现我们来看看跑分。

在CineBench的测试中，机械革命S2 Air的CineBench R15单核176分，多核1445分；而在CineBench R20中，单核得分3416分，多核得分456分，这个成绩和定位相似、8核4线程的i5-10300H相比，多核性能可说是完胜，单核性能稍微要差一点。

在国际象棋测试中，机械革命S2 Air单线程得分3211分，多线程得分24796分，这组得分和此前的R7-4800H均有400分左右的差距，属于比较正常的发挥。

有意思的是，当我们将R5-4600H用CPU-Z进行跑分测试，并对比参考i7-8700K这颗旗舰处理器时，结果有些出乎意料。从分数的比较上我们不难看出，单核性能两者只有60分的差距，但多核性能方面R5-4600H领先了350多分，尽管i7-8700K也是6核心12线程的配置，足见R5-4600H的性能潜力巨大。

接着我们还跑了一下3D Mark 11中的Time Spy和Fire Strike基准测试，测试结果如图。当然，我们要看的分数并不是最上面的显卡得分，而是CPU部分的物理得分。R5-4600H在基于2K分辨率的Time Spy中，物理得分为6173分，而之前测试的i5-10300H的历史成绩为5043分，两者有20%的差距；Fire Strike测试中，R5-4600H物理分数是18081分，i5-10300H历史成绩为12998分，差距增加到29%，看到这里不用我多说什么了吧。

由于机械革命S2 Air只有核显没有独显，实际的性能测试我们直接用两款网游进行测试。

首先是DNF，在游戏中直接选择适合当前等级的最高难度副本，1080P全屏分辨率下，可以看到在BOSS房间释放大招的时候，也有116帧左右的帧数，而CPU的主频也保持在较高水平。

然后是另一款游戏封印者，这款游戏由于是64位，且提供了HDR渲染选项，更加考验电脑的性能，我们在开启所有特效下进入挑战副本，BOSS房间的帧数大概在30-36帧，不过画面和操作没有任何的延迟、卡顿。

硬盘与内存

接下来我们看看它的硬盘和内存。机械革命S2 Air的这款SSD和之前我们测试的Code01一样，都是来自佰维。这是一家代工过惠普存储产品，主营FLASH 存储相关产品的深圳公司。实际的性能我们来看下面的跑分。

在CrystalDiskMark测试中，顺序读写的速度其实还可以，总体上比英特尔660p要强点，但这样的硬盘表现在同价位的电脑上也只能说一般。

然后是AIDA64的缓存和读写测试，首先在下面可以看到，内存规格确实是双通道DDR4-3200MHz的；其次，在内存读写方面，它的读取、写入和复制三项都达到了4W+的水平，这部分没毛病，而三个缓存的读写上，属于中等水平，日常使用问题不大。

散热与功耗

功耗和散热方面，我们照例使用 AIDA64 Extreme进行FPU单烤测试，烤机10分钟之后，此时CPU占用率达到100%，温度维持在84.3度，TDP为45W，频率保持在3.6GHz左右，显卡部分的温度为72度。

然后是加上FurMark的双烤，烤机10分钟之后，CPU温度维持在84.4度，TDP为48W，频率保持在3.2GHz左右；显卡温度75度，TGP为48W，显卡频率维持在1500MHz。可以说在面对极端的烤机测试时，机械革命S2 Air的表现一点不怂，散热非常不错，而且由于键盘是塑料材质，烤机时表面温度基本不超过40度。

总结

单从配置和性能上看，机械革命S2 Air不敢说多优秀，但还是有不少可圈可点的地方。首先就是R5-4600H这颗CPU带来的卓越性能，而在其他主流的硬件方面，参数都是中等偏上，实际表现也中规中矩，没有什么严重拉垮的地方，再加上诸如USB-C反向充电，双击快速禁用触控板等功能，机械革命S2 Air在某些易用性方面还是有下功夫的。

而在设计上，机械革命S2 Air遵循的是轻薄为先，简约为主，没有花里胡哨的地方，看似平平淡淡，可至少重量和厚度控制的不错。而没有独显这个不算卖点的隐藏卖点，也会吸引一部分特定的人群。

至于缺点和不足，当然还是受制于成本上的一些妥协，比如塑料键盘、个头依旧偏大的电源适配器，硬盘性能等等。即便如此，机械革命S2 Air还是让我们看到了这个价位的诚意。

最后，机械革命S2 Air目前已经正式开售，上市起售价3999元起，感兴趣的朋友可以关注一下。