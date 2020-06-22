5G 商用加速：用户数即将破亿，三大运营商重启价格战

“您好，根据您近期的消费情况，我们推荐您升级158元的5G套餐。前12个月每月减免40元，折后价格才128元，还是非常划算的。”

“我现在88元的套餐够用了，而且我还没换5G手机。”

“查询到您上个月的消费是95元，超出了现在套餐权益，给您推荐的这个套餐包含30G流量200分钟通话。”

“那128也比95多啊？我为什么要多花30块钱？”

......

一个周末，移动老用户张帆接连收到了中国移动和北京移动打来的电话，推荐他升级5G套餐。不止移动用户，其他两大运营商——联通和电信的不少用户也都表示收到了类似的客服电话，有些客服甚至不先问用户需不需要升级，上来就说要为用户升级5G套餐并让对方回复一条短信。频繁的电话轰炸、业务捆绑以及一些“套路话术”，让不少用户哭笑不得。

从年初的“新基建”到5月底政府工作报告提出的“发展新一代信息网络，拓展5G应用”，作为经济“加档提速”工具，5G商用在元年向规模化商用年之际被按下加速键。

套餐价格松动 5G用户或已破亿

去年6月6日，工信部正式发放5G牌照，9月30日，工信部宣布启动正式商用。这一年来，5G商用的步伐不断加快。

工信部最新数据显示，仅在4月份5G用户就增加了700多万，平均日新增23万多户。6月19日，中国移动宣布5G套餐用户数量正式突破5000万。另外两家中，中国电信截止4月底的数据为2170万户，中国联通暂未单独披露5G用户数，考虑到二者的体量以及互建互享5G基站，联通的数据应该与电信不会差太多。目前来看，三家运营商的5G用户加起来或将突破1亿。

与此同时，中国信通院数据显示，截至5月底，国内5G手机累计出货量5985万部。目前我国5G套餐用户数已超过5000万。

由于升级5G不需要换卡换号，且4G手机也能使用5G套餐，所以目前出现了5G终端数、套餐数与5G用户数倒挂的情况，很多使用4G手机的用户被统计为5G用户，但实际上连接的还是4G网络，还有一些购买了5G手机但仍在使用4G套餐的用户，也被统计为5G用户。

“运营商今年的KPI都很重。”为了快速拉拢用户升级5G套餐，三大运营商最近纷纷使出了降价大招。

搜狐科技了解到，目前北京移动根据用户前三个月消费情况来升级5G套餐，如果用户使用的是0-88元内的套餐，就会推荐用户升级128元套餐，前12个月直接减免40元。比如某用户此前使用的是88元套餐，那么升级5G套餐并享受折扣后，每月实际支出套餐费用仍是88元。

如果前三个月消费0-108元，则升级158套餐，前12个月减免50元，折扣完为108元。北京联通则统一将5G套餐降至7折，涉及到129元档、159元档和199元档等多款套餐，如129元档5G套餐可打7折至约90元。

正如业内此前所预测的的那样，相比4G，5G套餐更多样化、“多量纲”，也就是计费模式、价格动态更多样化，同时对于运营商来说，结算对象也复杂化、多方化。比如联通推出了最低9.9元的5G升级包以及和宽带业务打包的5G全家福等业务。

需要指出的是，运营商大多要求用户对5G的升级消费不能降低只能提高，如北京移动用户如果前三个月消费超出88元，无法办理128元套餐（优惠完依旧为88元的那档），只能办理更高价位的套餐。

资深电信分析师马继华向搜狐科技表示，5G套餐实际比4G套餐更优惠，有些用户换5G套餐等于是在变相“提速降费”，当然，5G套餐的ARPU（每用户平均收入）要更高一些，有利于运营商提高收入水平。

他认为，现阶段运营商推出各种手段吸引用户升级5G套餐，一方面原因在于这些更换了套餐的用户更不容易进行携号转网，有利于用户的留存。

“5G套餐的单价肯定是要逐步降低的，但类似前几年的大规模的提速降费没有了空间，运营商需要进行巨量的网络建设投入，而运营商之间的价格战也已经事实上被叫停。”

马继华说，相比中国的绝大数“民生”行业，只有通信业在持续降低费用，这种局面很难继续维持，如果强行推进，未来将严重冲击中国的信息产业发展动力和能力。而单价下降，用户使用量提升，ARPU保持基本稳定，才符合行业发展的整体利益。

5G手机出货占比近半 基站一周建1万台

今年5月份中国市场5G手机出货占比达到了46%，是有史以来的大突破。业内人士认为，这将成为5G手机换机潮的分水岭，未来5G手机出货占比会进一步加大，很可能在第三季度迎来爆发。中国信通院预计2020年底，5G手机出货量将达到1.8亿部。

这与国产厂商的积极推动不无关系。工信部数据显示，目前全国已有130款5G手机获得入网销售许可。今年以来，华为、vivo、小米、OPPO、中兴、荣耀等品牌均推出了一款或多款5G手机，华为、vivo等厂商更是率先完成了从1500元档-6000元档的中高端覆盖。

在电信分析师马继华看来，现在还处在5G发展的成长期，5G手机的销售比当年的4G初期要快，这得益于5G网络的建设速度更快，也是手机厂商在4G手机同质化竞争背景下已经找不到新的卖点，推动用户快速换机的结果。

尽管运营商与手机厂商都表现得十分激进，但对于普通消费者来说，很多人仍然对5G不感冒。一是由于5G基站的覆盖率还任重道远，另一方面则是当前并没有什么新的5G应用来打动消费者。

数据显示，截至目前，中国移动已建成开通5G基站超过14万个，并将在第三季度提前完成2020年累计建成5G基站30万个的目标，年内在全国所有地级以上城市提供5G商用服务。此外，中国联通、中国电信已累计开通共建共享基站11.5万个，中国联通可用5G基站达12.9万个。

目前，我国5G基站累计建设数量已超25万个，按照此前工信部部长苗圩的说法，年初以来5G加快建设速度，现在每周大概增加1万多个5G基站。预计今年年底，我国将建设5G基站超过60万个，覆盖全国地级以上城市。

60万个基站究竟是什么概念？拿现在覆盖已经比较完善的4G为例。来自工信部的数据显示，截止2019年5月，我国4G基站达到437万个，4G用户达12亿人次。相比之下，5G距离真正的高覆盖还相差甚远，这也是很多用户目前升级5G套餐积极性不高的原因。但另一方面，5G相比当年4G、3G的商用速度，确实快了很多。

千元机、低端芯片现身 产业链加速成熟

“5G要大规模商用最关键的还是在于千元5G手机的普及，当市面上的手机都支持5G时，消费者也就必然选择拥抱5G，更快的网络会消耗更多的流量，再升级5G套餐也就是水到渠成的事儿了。”

一位业内人士表示，当5G手机、套餐用户规模越来越大，也会反过来刺激更多的开发者推出5G应用。这恐怕也是运营商与手机厂商们最希望看到的结果，越来越多的手机厂商开始砍掉4G产品，向5G时代全面转身。

前不久，OPPO中国区总裁刘波在接受媒体采访时就曾表示，今年4月份后中国市场将不再有OPPO的4G新品上市。同时，运营商也在帮助厂商们“吆喝”，今年4月份工信部发文要求“促进5G手机消费”，运营商随后开始对5G手机、5G CPE等产品展开补贴，并提供部分金融分期服务。

从去年年底以来，市场上接连出现了Redmi K30、iQOO Z1、华为 HUAWEI 畅享Z等售价在1500-2000元以内的5G手机，进一步拉低消费门槛。6月18日，高通推出骁龙600系列首款5G芯片——骁龙690，于下半年商用后或将有力推动5G千元机的普及。

终端、产业链的不断成熟，正在为5G的规模商用添砖铺路。不过，今年究竟能达到多大规模的商用程度目前仍不好说。正如中国工程院邬贺铨院士前不久接受搜狐科技专访时所谈到的，今年能不能达到规模商用的程度得看怎么定义这个“规模”。

“4G用户现在占比超过80%，5G按照GSMA的预测，2025年达到接近一半。按用户占到一半左右算达到规模，那就是说要到2025了。”

在邬贺铨看来，4G的建设经过五六年的时间还没有完全覆盖，5G网络建设不会比这个时间短。今年5G的目标是地级以上城区的覆盖，还不能保证市内全覆盖，真要达到今天4G的覆盖程度，还需要好几年的时间。